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Около 500 человек уже призвали из запаса на время проверки Вооруженных Сил

04.02.2019 18:45 — Новости Общества | БелТА  
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Около 500 человек уже призвали из запаса на время проверки Вооруженных Сил
Фото из архива

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности. Уже призвано около 500 военнообязанных запаса, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

Постепенное наращивание состава проверяемых войск проходит в соответствии с планом. Сегодня по замыслу очередного этапа проводимой проверки задачу на приведение в высшую степень боевой готовности получили подразделения тылового обеспечения.

"Подразделения 120-й, 6-й отдельных гвардейских механизированных бригад и 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают выполнение задач по предназначению в назначенных районах. В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил, участвующих в проводимых мероприятиях, продолжается призыв военнообязанных. Проводятся занятия, рекогносцировка районов проведения тактических учений. На сегодняшний день уже призвано около 500 военнообязанных запаса", - проинформировали в Минобороны.

Для развертываемых подразделений выдается стрелковое оружие и боеприпасы, военно-техническое имущество. Организовано получение различных материальных средств со складов и баз.

Некоторые подразделения ВВС и войск ПВО совершили марши в назначенные районы и в установленные сроки заступили на боевое дежурство. Авиация выполнила задачи по рассредоточению, на боевое дежурство заступили экипажи на самолетах МиГ-29, Су-25 и вертолетах Ми-8МТВ-5, Ми-24. Радиолокационное поле наращено действиями подвижных маловысотных радиолокационных групп радиотехнических соединений.

Как сообщалось, в Вооруженных Силах в соответствии с решением министра обороны Беларуси начата комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей ВС. К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, механизированные и танковые части, подразделения сил специальных операций, родов войск, технического и тылового обеспечения. Планируется призвать из запаса около 1,4 тыс. человек, а также получить 20 единиц техники из государственных органов и организаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности. Уже призвано около 500 военнообязанных запаса,...
 
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