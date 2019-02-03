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Лукашенко провел перестановки в судейском корпусе

04.02.2019 19:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Александр Лукашенко 4 февраля подписал указ № 38 «О назначении и освобождении судей», сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Председателем Минского городского суда назначен Павел Коршунович. Судьей и председателем Минского областного суда назначен Эдуард Касперович, который до настоящего времени работал в должности первого заместителя председателя и судьи Брестского областного суда.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей различных судов в регионах Беларуси. Их имена станут известны после официального опубликования указа.

 
 
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Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей различных судов в регионах Беларуси. Их имена станут известны после...
 
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