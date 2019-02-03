В Минске оштрафовали пьяного парня за незаконное ношение милицейской рубашки

В одном из бильярдных залов Минска милиция задержала молодого человека. Затем его оштрафовали — за незаконное ношение милицейской рубашки. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото из соцсетей

Сообщение в милицию от очевидцев о том, что в заведении по улице Лобанка неизвестный мужчина, одетый в милицейскую рубашку, употребляет спиртные напитки, поступило ночью 3 февраля.

Прибывшие сотрудники милиции задержали молодого человека. Им оказался 24-летний минчанин, работающий водителем на одном из столичных предприятий по ремонту и техническому обслуживанию торгового оборудования.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.2 ст. 23.45 КоАП Беларуси (незаконные изготовление, реализация и ношение формы одежды и знаков различия Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций Беларуси).

Суд Фрунзенского района Минска вынес решение — оштрафовать (сумма штрафа не разглашается, но его максимальный размер за это правонарушение может достигать 20 базовых величин (510 рублей) — прим. TUT.BY) и конфисковать предмет административного правонарушения.

В милиции отметили, что ранее минчанин привлекался к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за совершение множества иных правонарушений по линии ГАИ.