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В Минске оштрафовали пьяного парня за незаконное ношение милицейской рубашки

04.02.2019 19:29 — Новости Общества | Tut.by  
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В одном из бильярдных залов Минска милиция задержала молодого человека. Затем его оштрафовали — за незаконное ношение милицейской рубашки. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото из соцсетей

Сообщение в милицию от очевидцев о том, что в заведении по улице Лобанка неизвестный мужчина, одетый в милицейскую рубашку, употребляет спиртные напитки, поступило ночью 3 февраля.

Прибывшие сотрудники милиции задержали молодого человека. Им оказался 24-летний минчанин, работающий водителем на одном из столичных предприятий по ремонту и техническому обслуживанию торгового оборудования.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.2 ст. 23.45 КоАП Беларуси (незаконные изготовление, реализация и ношение формы одежды и знаков различия Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций Беларуси).

Суд Фрунзенского района Минска вынес решение — оштрафовать (сумма штрафа не разглашается, но его максимальный размер за это правонарушение может достигать 20 базовых величин (510 рублей) — прим. TUT.BY) и конфисковать предмет административного правонарушения.

В милиции отметили, что ранее минчанин привлекался к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за совершение множества иных правонарушений по линии ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Прибывшие сотрудники милиции задержали молодого человека. Им оказался 24-летний минчанин, работающий водителем на одном из столичных предприятий по ремонту и...
 
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