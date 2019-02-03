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Что со щитом «Алеся» и почему из-за него перекрыли улицу Жуковского. Спросили в «Минскметрострое»

04.02.2019 20:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Улицу Жуковского перекрыли на две недели, весь транспорт идет в объезд. Как раз сейчас здесь роет метро тоннелепроходческий щит «Алеся». Последние дни ходят слухи, что щит сломался, застрял, а то и вовсе, что его собираются доставать. «Минскметрострой» рассказал, что с «Алесей» на самом деле.


Улица Жуковского перекрыта с 2 до 15 февраля — здесь работает «Минскметрострой»

— С «Алесей» все в порядке, она не сломана, — рассказал TUT.BY замдиректора по идеологической работе УП «Минскметрострой» Олег Бойчук. — Это плановая остановка. Никто щит сейчас доставать не собирается, он находится на глубине 12 метров. Его можно достать только в том котловане, который для этого подготовлен.

Метростроевцы хотят обследовать резцы щита (специалисты их называют породоразрушающими элементами), а если будет нужно — заменить их. С момента предыдущей остановки прошли более 400 метров.

— Чтобы это сделать, персоналу для этого нужно выйти в призабойную камеру «Алеси». Грунты неустойчивые, песчаные, поэтому есть риск или создать опасность для работников, или «уронить» грунт сверху. Чтобы этого не случилось, мы сейчас забуриваем больше 17 буронабивных свай — укрепляем грунт, — объясняет подробности главный механик «Минскметростроя» Максим Тарашкевич. — Как только забурим — все это заасфальтируем и движение будет запущено. А люди уже будут выходить в призабойную камеру под защитой свай и безопасно работать.


Максим Тарашкевич добавляет, что вся трасса тоннеля проходит под дорогой улицы Жуковского, поэтому рано или поздно все равно пришлось бы остановиться, осмотреться и заменить резцы.

— Решили, что остановимся именно здесь, потому что это связано с геологией: мы выходим из глинистых пород в пески, соответственно, условия усложняются.

До будущей станции метро «Жуковского» «Алесе» осталось пройти 644 метра.

— Там «Алесю» демонтируют и она переедет обратно на станцию «Вокзальная».

Напомним, улицу Жуковского закрыли для транспорта с 2 по 15 февраля.

Метростроевцы рассчитывают, что пустить движение по улице Жуковского смогут даже раньше, чем 15 февраля.

—  Сам осмотр и замена (резцов щита. — Прим. TUT.BY) занимают немного времени: полный комплект мы меняем где-то за трое суток, — отметил Максим Тарашкевич.


 
 
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Улицу Жуковского перекрыли на две недели, местный пассажирский транспорт идет в объезд. Это связано со стройкой метро. Как раз сейчас под этой улицей находится...
 
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