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Что изменилось в критериях признания детей находящимися в СОП
05.02.2019 — Новости Общества | Заря над Неманам
Интересы детей — в приоритете нашего государства. Это было особо зафиксировано в Декрете Президента №18. Семью надо всячески поддерживать, а если родители вдруг оступились — первым делом протянуть руку помощи, ведь ничто не заменит домашний очаг. Принципиальной позицией, что даже в самых сложных ситуациях нужно искать выход, руководствуется и Правительство: постановление Совета Министров № 22 по-новому расставляет акценты в случаях, когда ребенок признается находящимся в социально опасном положении. Сегодня в этом статусе у нас находится около 24 тысяч детей. Но не исключено, что уже в ближайшие месяцы список станет короче. С 1 февраля меняются сами критерии. Во время пресс-конференции в
Рассказываем о главном в постановлении Совета Министров № 22.
1. Критериев меньше
Список критериев, по которым ребенка могут признать находящимся в социально опасном положении, сужен. Основных теперь три. Первый — родители не удовлетворяют жизненные потребности ребенка. Второй — не обеспечивают надзор за поведением и образом жизни своих детей, что приводит к проблемам с законом. И третий — аморальный образ жизни родителей, опасный для жизни либо здоровья ребенка. Кстати, ситуации всех ребят, которые сейчас в СОП, в ближайшие полгода пересмотрят, чтобы снять с учета тех, кто не подпадает под новые критерии.
2. Родителям дадут две попытки
Возможность исправиться без занесения семьи в списки СОП сначала предоставит совет профилактики, а затем и координационный совет. Они даже могут направить нерадивых мам и пап за оказанием
3. Никакого субъективизма
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Что изменилось в критериях признания детей находящимися в СОП
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