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Что изменилось в критериях признания детей находящимися в СОП

05.02.2019 — Новости Общества | Заря над Неманам  
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Интересы детей — в приоритете нашего государства. Это было особо зафиксировано в Декрете Президента №18. Семью надо всячески поддерживать, а если родители вдруг оступились — первым делом протянуть руку помощи, ведь ничто не заменит домашний очаг. Принципиальной позицией, что даже в самых сложных ситуациях нужно искать выход, руководствуется и Правительство: постановление Совета Министров № 22 по-новому расставляет акценты в случаях, когда ребенок признается находящимся в социально опасном положении. Сегодня в этом статусе у нас находится около 24 тысяч детей. Но не исключено, что уже в ближайшие месяцы список станет короче. С 1 февраля меняются сами критерии. Во время пресс-конференции в БЕЛТА представители Минобразования, Минздрава, МВД и Минтруда и соцзащиты согласились: на местах не всегда объективно трактовали ситуации, что приводило к жалобам. Подход станет более индивидуальным, а у родителей будет еще больше возможностей доказать желание заботиться о своем ребенке.
 
 
Рассказываем о главном в постановлении Совета Министров № 22.
 
1. Критериев меньше
Список критериев, по которым ребенка могут признать находящимся в социально опасном положении, сужен. Основных теперь три. Первый — родители не удовлетворяют жизненные потребности ребенка. Второй — не обеспечивают надзор за поведением и образом жизни своих детей, что приводит к проблемам с законом. И третий — аморальный образ жизни родителей, опасный для жизни либо здоровья ребенка. Кстати, ситуации всех ребят, которые сейчас в СОП, в ближайшие полгода пересмотрят, чтобы снять с учета тех, кто не подпадает под новые критерии.
 
2. Родителям дадут две попытки
Возможность исправиться без занесения семьи в списки СОП сначала предоставит совет профилактики, а затем и координационный совет. Они даже могут направить нерадивых мам и пап за оказанием социальной услуги. К примеру, у семьи материальные трудности и она нуждается в получении бесплатного питания для малыша до двух лет. Или маме с ребенком требуется передышка в кризисной комнате. Главное, чтобы при этом родители демонстрировали искреннее желание встать на правильный путь.
 
Что изменилось в критериях признания детей находящимися в СОП
 
3. Никакого субъективизма
После проведения социального расследования (его определение в документе дано впервые) последнее слово при постановке на учет будет за коллегиальными органами, в состав которых войдут представители разных учреждений. Такой подход, уверены специалисты, исключит субъективизм. Скажем, в ситуации, когда состояние здоровья родителей ставит под сомнение их способность исполнять свои обязанности. Теперь четко определена функция врача–эксперта, которому и предстоит определить, есть ли угроза жизни и здоровью ребенку. А медработники будут бить тревогу лишь в тех случаях, когда родители систематически не выполняют рекомендации по лечению или реабилитации.
 
 
 
 
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Что изменилось в критериях признания детей находящимися в СОП
 
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