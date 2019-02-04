Новая напасть. Как коммунальники в Витебске справляются с очисткой крыш от снега и льда

Потепление принесло новую проблему в заснеженный город — с крыш домов падает снег со льдом. Как коммунальники справляются с очисткой кровель от наледи, понаблюдал телеканал «Витебск» .

Напомним, в выходные не обошлось без происшествий. Обрушившиеся с кровли куски льда повредили автомобиль, припаркованный возле подъезда многоэтажки на улице Янки Купалы. Чтобы не допустить подобных и более опасных инцидентов, коммунальные службы активно занялись очисткой крыш от снега.

Ежедневно работники каждого ЖЭУ очищают не менее 10 крыш.

— У нас задействованы 4 автовышки, за каждой закреплены 3 человека. Кроме того выполняются работы по очистке кровель там, где есть свесы на парапетах, козырьки верхних этажей, — сообщила представитель ЖРЭТ Витебска Наталья Кыткина.

Позвонив по номеру 115, можно оставить заявку, чтобы в вашем доме очистили крышу от снега и льда. Рабочие сразу же выедут на место, заверяют в ЖРЭТ.