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Новая напасть. Как коммунальники в Витебске справляются с очисткой крыш от снега и льда
05.02.2019 08:07 — Новости Общества | Tut.by
Потепление принесло новую проблему в заснеженный город — с крыш домов падает снег со льдом. Как коммунальники справляются с очисткой кровель от наледи, понаблюдал
Напомним, в выходные не обошлось без происшествий. Обрушившиеся с кровли куски льда
Ежедневно работники каждого ЖЭУ очищают не менее 10 крыш.
— У нас задействованы 4 автовышки, за каждой закреплены 3 человека. Кроме того выполняются работы по очистке кровель там, где есть свесы на парапетах, козырьки верхних этажей, — сообщила представитель ЖРЭТ Витебска Наталья Кыткина.
Позвонив по номеру 115, можно оставить заявку, чтобы в вашем доме очистили крышу от снега и льда. Рабочие сразу же выедут на место, заверяют в ЖРЭТ.
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Ежедневно работники каждого ЖЭУ очищают не менее 10 крыш домов.
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