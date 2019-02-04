Отбор на «Евровидение», борьба за долю «Трайпла», солнечный город, черви и пепелац - все за вчера

Доброе утро!

Потепление, говорят, всё — и уже вчера вечером, если вы заметили, похолодало. По ночам и дальше будет подмораживать, так что дороги будут скользкими — будьте осторожны. Ну и смотрите, какой прогноз на весну сделал косолапый «синоптик» из Могилева медведь Федор — это наш, местный, аналог сурка Фила , если вы не знали… Ай, надоело: который день белорусы видят за окном серое небо. В Белгидромете посчитали, что в ноябре в среднем по стране было 20 пасмурных дней, в декабре — 27. Итоги января подвели только по Минску — 23 дня. Кстати, а знаете, какой город в Беларуси самый солнечный ? Здесь 35 ясных дней в году — и это, говорят синоптики, для нашей страны много. Ладно, давайте порадуем себя хорошими новостями и текстами, раз уж с климатом и зарплатами не повезло (ну, относительно — у некоторых соседей и похуже будет ).

Вчера был национальный отбор на «Евровидение». В этом году представить Беларусь на конкурсе хотели бы 113 артистов. В прямой эфир на Макаенка, 9, попали только 90, но от этого фокус-группе, которая оценивала конкурсантов, было не легче: прослушивание длилось более пяти часов. На сцене побывало сравнительно немного известных белорусских артистов, чуть больше — иностранцев, среди них — загадочная Марайя Грегори (та, которая парила над Полоцким Софийским собором и вмонтировала себя в видео рядом с Лукашенко) и португалец Карлос с очень длинными кудрями. Кто еще пришел на прослушивание, что происходило за кулисами, кто прошел в финал отбора — в этом репортаже .













Все новости понедельника, 4 февраля





Кстати. Вчера на Youtube-канале влогера и путешественника Лени Пашковского стартовал третий сезон «Хочу домой». В конце прошлого года он съездил в путешествие по Азии и привез оттуда 12 новых документалок, в каждой из которых обещает быть «мясцо». Тотальная видеослежка в Синьцзяне, семьи транcгендеров в Таиланде, исчезающий холодный Тибет, в который все равно хочется вернуться, — Леня вновь побывал на другой стороне Земли и попытался понять странное, непонятное, другое. Смотрите и читайте — это очень круто .

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