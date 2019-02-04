Отбор на «Евровидение», борьба за долю «Трайпла», солнечный город, черви и пепелац - все за вчера

Потепление, говорят, всё — и уже вчера вечером, если вы заметили, похолодало. По ночам и дальше будет подмораживать, так что дороги будут скользкими — будьте осторожны. Ну и смотрите, какой прогноз на весну сделал косолапый «синоптик» из Могилева медведь Федор — это наш, местный, аналог сурка Фила, если вы не знали… Ай, надоело: который день белорусы видят за окном серое небо. В Белгидромете посчитали, что в ноябре в среднем по стране было 20 пасмурных дней, в декабре — 27. Итоги января подвели только по Минску — 23 дня. Кстати, а знаете, какой город в Беларуси самый солнечный? Здесь 35 ясных дней в году — и это, говорят синоптики, для нашей страны много. Ладно, давайте порадуем себя хорошими новостями и текстами, раз уж с климатом и зарплатами не повезло (ну, относительно — у некоторых соседей и похуже будет).
Вчера был национальный отбор на «Евровидение». В этом году представить Беларусь на конкурсе хотели бы 113 артистов. В прямой эфир на Макаенка, 9, попали только 90, но от этого фокус-группе, которая оценивала конкурсантов, было не легче: прослушивание длилось более пяти часов. На сцене побывало сравнительно немного известных белорусских артистов, чуть больше — иностранцев, среди них — загадочная Марайя Грегори (та, которая парила над Полоцким Софийским собором и вмонтировала себя в видео рядом с Лукашенко) и португалец Карлос с очень длинными кудрями. Кто еще пришел на прослушивание, что происходило за кулисами, кто прошел в финал отбора — в этом репортаже.
В МИД рассказали, какие проблемы мешают отношениям Беларуси и России. Ну, угадаете (там действительно все как всегда) или читать будете? А мы тем временем завоевываем… Африку. Нам она видится перспективным рынком в свете попыток диверсифицировать поставки своей продукции, а недавние визиты президентов Судана и Зимбабве в Минск говорят о заинтересованности и африканских стран в сотрудничестве. Насколько успешно идет покорение этого континента и кто этим занимается — читайте здесь.
Владимир Япринцев пытает вернуть свою долю в «Трайпле» и через суд признать недействительным договор купли-продажи его доли российскому бизнесмену Иосифу Аксентьеву. Речь идет о договоре от 23 июля 2015 года, по которому 16,75% акций крупнейшего частного холдинга страны перешли от Япринцева к Аксентьеву в счет погашения долга его сына, Казбека Япринцева. Крайне странная сделка: пакет на 26 млн долларов продан за 110 рублей, договора купли-продажи найти никто не может — как будто растворился.
А вот вам история еще одного бизнесмена из топ-50, который возвращается в большую игру. «Сегодня я начинаю с нуля», — говорит Вячеслав Довнар. Бизнесмен, входивший в топ-50 крупнейших и влиятельных бизнесменов страны в 2011 году, обладатель патента № 1 на перевозки, прошел через банкротство, потерю пятнадцати компаний, претензии кредиторов. Проблемы еще не закончены, говорит он, но с помощью старых друзей и новых идей бизнесмен с 33-летним опытом готов стартовать с новым проектом. Удачи!
Если вы задумываетесь о смене или покупке машины, то вам просто необходимо знать, что сейчас происходит с ценами на рынке новых авто. Российские автопроизводители планомерно поднимают цены на новые авто, наши эксперты еще в конце прошлого года говорили о подорожании машин. Пока, к счастью, бурного роста цен нет, но ответ на вопрос: «Покупать или подождать?» будет однозначный.
В суде по делу главного патологоанатома страны — неожиданный поворот: прокурор решил предъявить Пучкову новое обвинение. Подробностей пока мало.
Помимо прочего, президент, напомним, раскритиковалтрудовое обучение в старших классах. По его словам, сегодняшние молодые люди не могут даже элементарного: вкрутить в люстру лампочку, починить чайник или кофеварку, работать рубанком, долотом, фуганком. «Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют!» — сказал он. Мы решили проверить, так ли это, и показали мужчинам разного возраста фотографии рабочих инструментов, о которых говорил президент. Узнают ли они, что это такое и как используется? Спойлер: это очень смешно.
А вот еще одно прекрасное видео. Мы позвали в студию TUT.BY подростков с мамами и папами и дали им посмотреть фрагменты из современных фильмов и тех, которые родители смотрели лет 20−30 назад. Многие современные подростки фанатеют от комиксов, вампиров и волшебного мира Гарри Поттера. Они без труда могут назвать все факультеты Хогвартса и объяснить любому взрослому, что Грут — это не просто говорящее полено, а спаситель бога грома и молний Тора. Но знают ли дети, зачем пепелацу гравицапа? Пожалуй, это будет самое веселое, что вы увидите за день.
Смотрите, какая чудесная история. Она — о выжившей в авиакатастрофе минчанке Ирине Королевой. 1 февраля 1985 года в Минской области в результате отказа обоих двигателей самолет ТУ-134АК авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс 7841 Минск — Ленинград, упал в лесу недалеко от Минска, в районе деревни Нежевка. При падении и столкновении с деревьями лайнер разрушился и сгорел, в результате чего погибли 58 из 80 пассажиров и членов экипажа. А Ирина — выжила. Она никогда и никому не давала интервью. А еще женщина до сих пор не спит, когда куда-то летят ее дети.
Если вы хотите быть такими же — гибкими, сильными, подтянутыми и здоровыми — хватит себя жалеть! Давайте уж, беритесь за себя! А если из нас мотиваторы не очень, то есть люди, которым можно доверять в вопросах похудения: обязательно прочтите три простых совета от минчанки, которая похудела на 35 кг, а еще послушайте тренера, который сам добился сам за четыре года регулярных занятий спортом обалденных результатов — а теперь расскажет вам, как можно тренироваться дома абсолютно бесплатно, но эффективно. Эх, вставайте с дивана — скоро весна!
Кстати. Вчера на Youtube-канале влогера и путешественника Лени Пашковского стартовал третий сезон «Хочу домой». В конце прошлого года он съездил в путешествие по Азии и привез оттуда 12 новых документалок, в каждой из которых обещает быть «мясцо». Тотальная видеослежка в Синьцзяне, семьи транcгендеров в Таиланде, исчезающий холодный Тибет, в который все равно хочется вернуться, — Леня вновь побывал на другой стороне Земли и попытался понять странное, непонятное, другое. Смотрите и читайте — это очень круто.
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