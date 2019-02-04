ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отбор на «Евровидение», борьба за долю «Трайпла», солнечный город, черви и пепелац - все за вчера

05.02.2019 07:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Доброе утро!

Потепление, говорят, всё — и уже вчера вечером, если вы заметили, похолодало. По ночам и дальше будет подмораживать, так что дороги будут скользкими — будьте осторожны. Ну и смотрите, какой прогноз на весну сделал косолапый «синоптик» из Могилева медведь Федор — это наш, местный, аналог сурка Фила, если вы не знали… Ай, надоело: который день белорусы видят за окном серое небо. В Белгидромете посчитали, что в ноябре в среднем по стране было 20 пасмурных дней, в декабре — 27. Итоги января подвели только по Минску — 23 дня. Кстати, а знаете, какой город в Беларуси самый солнечный? Здесь 35 ясных дней в году — и это, говорят синоптики, для нашей страны много. Ладно, давайте порадуем себя хорошими новостями и текстами, раз уж с климатом и зарплатами не повезло (ну, относительно — у некоторых соседей и похуже будет).

  • Вчера был национальный отбор на «Евровидение». В этом году представить Беларусь на конкурсе хотели бы 113 артистов. В прямой эфир на Макаенка, 9, попали только 90, но от этого фокус-группе, которая оценивала конкурсантов, было не легче: прослушивание длилось более пяти часов. На сцене побывало сравнительно немного известных белорусских артистов, чуть больше — иностранцев, среди них — загадочная Марайя Грегори (та, которая парила над Полоцким Софийским собором и вмонтировала себя в видео рядом с Лукашенко) и португалец Карлос с очень длинными кудрями. Кто еще пришел на прослушивание, что происходило за кулисами, кто прошел в финал отбора — в этом репортаже.


  • В МИД рассказали, какие проблемы мешают отношениям Беларуси и России. Ну, угадаете (там действительно все как всегда) или читать будете? А мы тем временем завоевываем… Африку. Нам она видится перспективным рынком в свете попыток диверсифицировать поставки своей продукции, а недавние визиты президентов Судана и Зимбабве в Минск говорят о заинтересованности и африканских стран в сотрудничестве. Насколько успешно идет покорение этого континента и кто этим занимается — читайте здесь.
  • Президент решил увеличить численность пограничников. В прошлом году мы, напомним, их количество, наоборот, оптимизировали, но — Европейские Игры же и всякие внешние угрозы… Беспрецедентный шаг — но у него есть причины.
  • Тунеядцы получат «полные» жировки в марте, а не в феврале, как ранее планировалось — и вот почему правительство приняло такое решение. Кстати, о работе… Белорусы стали заметно чаще уезжать на заработки в Польшу — но, увы, не все истории гастарбайтеров заканчиваются благополучно. Мы поговорили с белорусами, которые неудачно съездили на заработки, и спросили специалистов, как обезопасить себя от подобных ситуаций.
  • Владимир Япринцев пытает вернуть свою долю в «Трайпле» и через суд признать недействительным договор купли-продажи его доли российскому бизнесмену Иосифу Аксентьеву. Речь идет о договоре от 23 июля 2015 года, по которому 16,75% акций крупнейшего частного холдинга страны перешли от Япринцева к Аксентьеву в счет погашения долга его сына, Казбека Япринцева. Крайне странная сделка: пакет на 26 млн долларов продан за 110 рублей, договора купли-продажи найти никто не может — как будто растворился.



  • Помимо прочего, президент, напомним, раскритиковал трудовое обучение в старших классах. По его словам, сегодняшние молодые люди не могут даже элементарного: вкрутить в люстру лампочку, починить чайник или кофеварку, работать рубанком, долотом, фуганком. «Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют!» — сказал он. Мы решили проверить, так ли это, и показали мужчинам разного возраста фотографии рабочих инструментов, о которых говорил президент. Узнают ли они, что это такое и как используется? Спойлер: это очень смешно.
  • А вот еще одно прекрасное видео. Мы позвали в студию TUT.BY подростков с мамами и папами и дали им посмотреть фрагменты из современных фильмов и тех, которые родители смотрели лет 20−30 назад. Многие современные подростки фанатеют от комиксов, вампиров и волшебного мира Гарри Поттера. Они без труда могут назвать все факультеты Хогвартса и объяснить любому взрослому, что Грут — это не просто говорящее полено, а спаситель бога грома и молний Тора. Но знают ли дети, зачем пепелацу гравицапа? Пожалуй, это будет самое веселое, что вы увидите за день.
  • Смотрите, какая чудесная история. Она — о выжившей в авиакатастрофе минчанке Ирине Королевой. 1 февраля 1985 года в Минской области в результате отказа обоих двигателей самолет ТУ-134АК авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс 7841 Минск — Ленинград, упал в лесу недалеко от Минска, в районе деревни Нежевка. При падении и столкновении с деревьями лайнер разрушился и сгорел, в результате чего погибли 58 из 80 пассажиров и членов экипажа. А Ирина — выжила. Она никогда и никому не давала интервью. А еще женщина до сих пор не спит, когда куда-то летят ее дети.
  • Новости спорта. В белорусский хоккей вернулась стабильность — в последнем перед международной паузой матче минское «Динамо» проиграло дома московскому ЦСКА. Ну и радостное: первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поднялась на рекордное для себя место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Саснович по-прежнему 33-я, Вика Азаренко вернулась в топ-50. Ну и обязательно посмотрите лучшие фото спортсменов в Instagram за неделю, а то вдруг пропустили впечатляющую растяжку Станюты или Соболенко в пиджаке.
  • Если вы хотите быть такими же — гибкими, сильными, подтянутыми и здоровыми — хватит себя жалеть! Давайте уж, беритесь за себя! А если из нас мотиваторы не очень, то есть люди, которым можно доверять в вопросах похудения: обязательно прочтите три простых совета от минчанки, которая похудела на 35 кг, а еще послушайте тренера, который сам добился сам за четыре года регулярных занятий спортом обалденных результатов — а теперь расскажет вам, как можно тренироваться дома абсолютно бесплатно, но эффективно. Эх, вставайте с дивана — скоро весна!

Все новости понедельника, 4 февраля


Кстати. Вчера на Youtube-канале влогера и путешественника Лени Пашковского стартовал третий сезон «Хочу домой». В конце прошлого года он съездил в путешествие по Азии и привез оттуда 12 новых документалок, в каждой из которых обещает быть «мясцо». Тотальная видеослежка в Синьцзяне, семьи транcгендеров в Таиланде, исчезающий холодный Тибет, в который все равно хочется вернуться, — Леня вновь побывал на другой стороне Земли и попытался понять странное, непонятное, другое. Смотрите и читайте — это очень круто.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Потепление, говорят, всё - и уже вчера вечером, если вы заметили, похолодало. По ночам и дальше будет подмораживать, так что дороги будут скользкими -...
 
Новости дня
Новости общества
 
Что изменилось в критериях признания детей находящимися в СОП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.02.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Заря над Неманам
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика