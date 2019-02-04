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Помогли «вычислить» украинцы. Минчанин задержан по подозрению в изготовлении детской порнографии

05.02.2019 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске по подозрению в изготовлении детской порнографии задержан руководитель отдела в одной из организаций. О его противозаконной деятельности белорусским правоохранителям сообщили коллеги из Украины. Подробности сообщает Следственный комитет.

В сентябре 2018 года коллеги из Украины предоставили белорусским правоохранителям информацию о том, что на территории нашей страны находится пользователь Сети, который может быть причастен к изготовлению, рекламированию и распространению детской порнографии.

Полученные сведения были проверены в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции, которые установили личность 40-летнего минчанина.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемый занимался созданием сценариев фильмов порнографического содержания. По этим сценариям двое жителей Украины изготавливали видеоролики с участием малолетнего. Установлен случай, когда в сьемке участвовал пятилетний ребенок.

Для обеспечения конспирации при расчетах подозреваемый использовал криптокошелек. В дальнейшем отснятые видеоматериалы размещались на специализированных сайтах с целью продажи.

Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.343−1 УК (Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего). Санкции по данной статье предусматривают от 5 до 13 лет лишения свободы.

Следователями по месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого изъяты компьютерная техника, а также электронные носители с информацией. Известно, что мужчина работает руководителем отдела в одной из организаций и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным следствия, в 2017 году подозреваемый занимался созданием сценариев фильмов порнографического содержания. По этим сценариям двое жителей Украины...
 
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