Конфликт в руководстве «Белгазеты» разрешился: двоевластие закончилось, свежий номер в продаже

Сайт «Белгазеты» работает в прежнем режиме, а свежий номер издания уже в продаже. Об этом сообщил основной владелец общества Кирилл Живолович. Судя по всему, стороны конфликта в «Белгазете» пришли к соглашению.

«Номер „БелГазеты“ отпечатан и доступен для читателей во вторник. Там есть новые, старые и новые старые авторы. И есть, что почитать. Директор — Юрий Каретников, главный редактор — Игорь Высоцкий. Я в номере фигурирую исключительно в качестве журналиста в нескольких местах», — сообщил Кирилл Живолович.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сайт «БелГазеты» заблокирован, а выход очередного номера издания находится под вопросом. Такая ситуация возникла из-за конфликта между бывшим и нынешним руководством издания — в газете практически возникло двоевластие .

Конфликт в редакции «БелГазеты» продолжается уже несколько недель. 21 января стало известно о назначении директором ООО «БелГазета» известного правозащитника Андрея Бондаренко по итогам годового общего собрания собственников.

Основной владелец общества Кирилл Живолович считает это собрание неправомочным. 23 января он провел внеочередное собрание собственников, по итогам которого на пресс-конференции объявил о назначении директором Юрия Каретникова, в прошлом политического активиста. После пресс-конференции Бондаренко заявил, что коллектив редакции отказывается от всякого сотрудничества с Живоловичем. В отношении последнего подан судебный иск о возмещении редакции вреда.

Негосударственная «Белорусская газета» была основана в 1995 году бывшими сотрудниками «Белорусской деловой газеты» Игорем Высоцким, Александром Вольвачевым и Александром Михальчуком. С 2005 года выходит под названием «БелГазета». 75,4% уставного фонда компании сейчас принадлежит Живоловичу, 24,6% — Высоцкому. Живолович приобрел свою долю в 2016 году у бизнесмена Сергея Исаева.