|
Конфликт в руководстве «Белгазеты» разрешился: двоевластие закончилось, свежий номер в продаже
05.02.2019 09:46 — Новости Общества | Tut.by
Сайт «Белгазеты» работает в прежнем режиме, а свежий номер издания уже в продаже. Об этом
«Номер „БелГазеты“ отпечатан и доступен для читателей во вторник. Там есть новые, старые и новые старые авторы. И есть, что почитать. Директор — Юрий Каретников, главный редактор — Игорь Высоцкий. Я в номере фигурирую исключительно в качестве журналиста в нескольких местах», — сообщил Кирилл Живолович.
Напомним, ранее
Конфликт в редакции «БелГазеты» продолжается уже несколько недель. 21 января стало известно о
Основной владелец общества Кирилл Живолович считает это собрание неправомочным. 23 января он провел внеочередное собрание собственников, по итогам которого на пресс-конференции
Негосударственная «Белорусская газета» была основана в 1995 году бывшими сотрудниками «Белорусской деловой газеты» Игорем Высоцким, Александром Вольвачевым и Александром Михальчуком. С 2005 года выходит под названием «БелГазета». 75,4% уставного фонда компании сейчас принадлежит Живоловичу, 24,6% — Высоцкому. Живолович приобрел свою долю в 2016 году у бизнесмена Сергея Исаева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Номер «БелГазеты» отпечатан и доступен для читателей во вторник. Директор - Юрий Каретников, главный редактор - Игорь Высоцкий
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)