Будущее – за активной и талантливой молодёжью

Первого февраля в Доме культуры

г. Столина состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов работы в 2018 году Столинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».





К участникам обратился заместитель председателя райисполкома Сергей Сидоревич. Он подчеркнул, что нет сферы, с которой не соприкасались члены молодежного движения. У них сложились довольно прочные, интересные культурно-массовые традиции, которых с нетерпением ждут наши люди: мотопробег, фестиваль красок и др. Сергей Фёдорович подчеркнул, что в Год малой родины, как и в ближайшие годы, необходимо приложить максимум усилий для процветания нашего полесского уголка. Сергей Сидоревич вручил членские билеты Белорусского республиканского союза молодежи учащимся средней школы № 3 г. Столина.

Первый секретарь Брестской областной организации ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк обратился к лучшему опыту работы районной организации, призвал стать настоящими гражданами своей страны, любить Родину и делать честные поступки. Этим Столинская районная организация может гордиться. Юрий Сергеевич поздравил ребят с вступлением в ряды ОО «БРСМ» и напомнил, что активные члены объединения – перспективный кадровый резерв всех организаций. Он вручил членские билеты учащимся Столинской гимназии.

Поздравил присутствующих и вручил членские билеты учащимся средней школы № 2 г. Столина начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Геннадий Березовский.

Столинская районная организация объединяет в своих рядах тех, кто готов сделать интереснее, ярче свою жизнь и жизнь своих сверстников. На начало 2019 года в ее рядах состоят более 2500 человек. Она является самой массовой районной организацией Брестской области.

В целях патриотического воспитания молодежи четыре года подряд БРСМовцами проводится историко-патриотический автопробег «Дорогами Победы», посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне. Как это было – рассказал видеоролик и хореографическая композиция «Реквием войне» в исполнении народного ансамбля танца «Рэха». Ежегодно районный комитет ОО «БРСМ» совместно с отделом идеологической работы и по делам молодежи райисполкома проводит работу по формированию базы данных как нанимателей, готовых принять студенческие отряды, так и молодежи, желающей трудоустроиться в свободное от учебы и работы время. В 2018 году в составе девяти студенческих отрядов были трудоустроены 157 человек. Трудились ребята на таких предприятиях и в организациях, как ОАО «Горынский агрокомбинат», ОАО «Лядецкий», ОАО «Бережное», ГЛХУ «Столинский лесхоз».

Главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Галина Шугалевич поблагодарила за сотрудничество талантливую, инициативную молодежь и организации района. Галина Сергеевна вручила награды победителям конкурса «Трудовой семестр 2018». В номинации «Лучший производственный студенческий отряд Столинского района 2018 года» победу одержал отряд «Олимп» имени Героя Советского Союза Петра Мироновича Машерова – командир штаба студенческих отрядов Столинского аграрно-экономического колледжа Александр Нестерович. В номинации «Лучший экологический студенческий отряд» победил отряд «Выбор» – командир штаба студенческих отрядов Столинского профессионального лицея сельскохозяйственного производства Ольга Касперская. В номинации «Лучший наниматель студенческих отрядов» – ГЛХУ «Столинский лесхоз», которое в 2018 году трудоустроило 80 девушек и парней, более половины из которых – несовершеннолетние.

Первый секретарь РК ОО «БРСМ» Вадим Заруба поблагодарил представителей власти – за поддержку, а организации, учреждения и предприятия района – за сотрудничество, всех активистов БРСМ – за работу. Вадим Васильевич поздравил ребят с вступлением с самую массовую организацию области и выделил лучших ее представителей.

В номинации «Лучшая первичная организация ОО «БРСМ» среди предприятий, организаций, учреждений Столинского района» признана первичная организация филиала ОАО «Берестейский пекарь» Давид-Городокский хлебозавод, в номинации «Лучшая первичная организация ОО «БРСМ» среди силовых структур – первичная организация пограничной комендатуры «Речица», в номинации «Лучшая первичная организация ОО «БРСМ» среди городских учреждений образования» – первичная организация средней школы № 3 г. Столина, в номинации «Лучшая первичная организация ОО «БРСМ» среди учреждений образования, расположенных в сельской местности» – первичная организация Стружской средней школы.

В районе создано 12 волонтерских отрядов «Доброе Сердце». По итогам конкурса «Волонтер года – Доброе Сердце 2018» в номинации «Лучший волонтерский отряд» третье место занял волонтерский отряд Столинской гимназии (командир Анастасия Шабунько), второе место – отряд средней школы № 3 р. п. Речица (командир Владислав Бык), первое место – отряд аграрно-экономического колледжа (командир Александр Нестерович).

С музыкальными и хореографическими композициями выступили ансамбли танца «Карамель» (рук. Елена Козеня), «Рэха» (рук. Елена Волкова), «Карагод» (рук. Татьяна Старостина), Наталья Пашкевич и участница вокального кружка Столинского ЦДТ Мария Арсенович.

Людмила

КАСПЕРОВИЧ

Фото автора