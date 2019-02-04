ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Будущее – за активной и талантливой молодёжью

05.02.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Первого февраля в Доме культуры
г. Столина состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов работы в 2018 году Столинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Будущее – за активной и талантливой молодёжью

К участникам обратился заместитель председателя райисполкома Сергей Сидоревич. Он подчеркнул, что нет сферы, с которой не соприкасались члены молодежного движения. У них сложились довольно прочные, интересные культурно-массовые традиции, которых с нетерпением ждут наши люди: мотопробег, фестиваль красок и др. Сергей Фёдорович подчеркнул, что в Год малой родины, как и в ближайшие годы, необходимо приложить максимум усилий для процветания нашего полесского уголка. Сергей Сидоревич вручил членские билеты Белорусского республиканского союза молодежи учащимся средней школы № 3 г. Столина.
Первый секретарь Брестской областной организации ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк обратился к лучшему опыту работы районной организации, призвал стать настоящими гражданами своей страны, любить Родину и делать честные поступки. Этим Столинская районная организация может гордиться. Юрий Сергеевич поздравил ребят с вступлением в ряды ОО «БРСМ» и напомнил, что активные члены объединения – перспективный кадровый резерв всех организаций. Он вручил членские билеты учащимся Столинской гимназии.
Поздравил присутствующих и вручил членские билеты учащимся средней школы № 2 г. Столина начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Геннадий Березовский.
Столинская районная организация объединяет в своих рядах тех, кто готов сделать интереснее, ярче свою жизнь и жизнь своих сверстников. На начало 2019 года в ее рядах состоят более 2500 человек. Она является самой массовой районной организацией Брестской области.
В целях патриотического воспитания молодежи четыре года подряд БРСМовцами проводится историко-патриотический автопробег «Дорогами Победы», посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне. Как это было – рассказал видеоролик и хореографическая композиция «Реквием войне» в исполнении народного ансамбля танца «Рэха». Ежегодно районный комитет ОО «БРСМ» совместно с отделом идеологической работы и по делам молодежи райисполкома проводит работу по формированию базы данных как нанимателей, готовых принять студенческие отряды, так и молодежи, желающей трудоустроиться в свободное от учебы и работы время. В 2018 году в составе девяти студенческих отрядов были трудоустроены 157 человек. Трудились ребята на таких предприятиях и в организациях, как ОАО «Горынский агрокомбинат», ОАО «Лядецкий», ОАО «Бережное», ГЛХУ «Столинский лесхоз».
Главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Галина Шугалевич поблагодарила за сотрудничество талантливую, инициативную молодежь и организации района. Галина Сергеевна вручила награды победителям конкурса «Трудовой семестр 2018». В номинации «Лучший производственный студенческий отряд Столинского района 2018 года» победу одержал отряд «Олимп» имени Героя Советского Союза Петра Мироновича Машерова – командир штаба студенческих отрядов Столинского аграрно-экономического колледжа Александр Нестерович. В номинации «Лучший экологический студенческий отряд» победил отряд «Выбор» – командир штаба студенческих отрядов Столинского профессионального лицея сельскохозяйственного производства Ольга Касперская. В номинации «Лучший наниматель студенческих отрядов» – ГЛХУ «Столинский лесхоз», которое в 2018 году трудоустроило 80 девушек и парней, более половины из которых – несовершеннолетние.
Первый секретарь РК ОО «БРСМ» Вадим Заруба поблагодарил представителей власти – за поддержку, а организации, учреждения и предприятия района – за сотрудничество, всех активистов БРСМ – за работу. Вадим Васильевич поздравил ребят с вступлением с самую массовую организацию области и выделил лучших ее представителей.
В номинации «Лучшая первичная организация ОО «БРСМ» среди предприятий, организаций, учреждений Столинского района» признана первичная организация филиала ОАО «Берестейский пекарь» Давид-Городокский хлебозавод, в номинации «Лучшая первичная организация ОО «БРСМ» среди силовых структур – первичная организация пограничной комендатуры «Речица», в номинации «Лучшая первичная организация ОО «БРСМ» среди городских учреждений образования» – первичная организация средней школы № 3 г. Столина, в номинации «Лучшая первичная организация ОО «БРСМ» среди учреждений образования, расположенных в сельской местности» – первичная организация Стружской средней школы.
В районе создано 12 волонтерских отрядов «Доброе Сердце». По итогам конкурса «Волонтер года – Доброе Сердце 2018» в номинации «Лучший волонтерский отряд» третье место занял волонтерский отряд Столинской гимназии (командир Анастасия Шабунько), второе место – отряд средней школы № 3 р. п. Речица (командир Владислав Бык), первое место – отряд аграрно-экономического колледжа (командир Александр Нестерович).
С музыкальными и хореографическими композициями выступили ансамбли танца «Карамель» (рук. Елена Козеня), «Рэха» (рук. Елена Волкова), «Карагод» (рук. Татьяна Старостина), Наталья Пашкевич и участница вокального кружка Столинского ЦДТ Мария Арсенович.
Людмила
КАСПЕРОВИЧ
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первого февраля в Доме культуры г. Столина состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов работы в 2018 году Столинской районной организации
 
Новости дня
Новости общества
 
Занятасць трэба пацвердзіць
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.02.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика