Впервые Минск упоминается в письменных источниках в 1067 году, а Минский район официально был создан 29 июня 1934 года. Сегодня в 360 населенных пунктах этого региона проживает более 150 тыс. жителей. Район славится своим культурно-историческим наследием: на его территории можно найти 169 памятников, из которых 51 археологический и 14 архитектурных, сохранились усадебные и парковые ансамбли. В частности, интерес представляет историко-культурный музей-заповедник "Заславль". Здесь можно увидеть городище "Замэчек" - памятник археологии Х-XII веков. Это остатки укрепленного поселения, построенного по указу киевского князя Владимира Святославича. На вершине холма был возведен кольцевой вал, укрепленный срубной оборонительной стеной с бруствером и крышей и окруженный безводным рвом. В качестве крепости функционировал до конца XI века. В музее размещен также этнографический комплекс "Млын". Комплекс находится на улице Рынковой и состоит из четырех построек: "млына" (самой мельницы, построенной в начале ХХ века), "кузні" (кузницы, оформленной согласно времени постройки), "хаты завозніка" (дома завозника, своеобразной местечковой гостиницы) и "свірана" (амбара). Заславская мельница - единственная старая паровая мельница в Беларуси. А местная Спасо-Преображенская церковь является историко-культурной ценностью международного значения. Она была построена в Заславле в XVI-XVII веках. Первоначально храм имел бойницы в массивных стенах и был окружен валами, позже на смену бойницам пришел аттиковый пояс. Изначально это был кальвинистский храм для протестантов, потом - костел Михаила Архангела. В 1676 году храм передали доминиканскому монастырю, позже - униатам. К Русской православной церкви он перешел только в 1839 году. Знаковым объектом Минского района является историко-культурный комплекс "Линия Сталина". Это один из наиболее грандиозных фортификационных ансамблей на территории Беларуси. Он был создан к 60-летию победы в Великой Отечественной войне по инициативе благотворительного фонда "Память Афгана" при поддержке Президента Республики Беларусь. Познакомиться с историей можно также в Белорусском государственном музее архитектуры и быта в Озерце. Здесь представлены 28 объектов народного зодчества: жилые хаты, ветряные мельницы, церковь, корчма. Сооружения разделены на три сектора: центральная Беларусь, Поднепровье, Поозерье. Все объекты комплекса являются историко-культурными ценностями республиканского значения. Минский район заинтересует и любителей активного отдыха. Здесь размещены спорткомплексы "Раубичи" и "Стайки". Территорию, на которой расположен первый спорткомплекс, нередко называют белорусской Швейцарией - посетителей впечатляет уникальная местность, пересеченная возвышенностями и холмами. А "Стайки" - крупнейший спортивный комплекс Беларуси и прекрасная база для туризма, отдыха и восстановления, расположенная в 10 км от столицы в живописном сосновом бору на берегу водохранилища. В Ратомке находится один из самых крупных центров по конному спорту в Европе - центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. В Качино можно найти центр подготовки по парусному спорту, в Волковичах - по воднолыжному, в Заславле - по гребным видам спорта. Среди предприятий наиболее ярким можно назвать завод алмазов в деревне Атолино. Предприятие предлагает как технические алмазы, так и готовые ювелирные изделия со вставками из синтезированных бриллиантов. Здесь функционирует два цеха аппаратов, которые позволяют выращивать до 12 тыс. карат алмазов в год, с октября 2017 года заработало собственное ювелирное производство, идет подготовка к серийному выпуску коллекции ювелирных изделий, в ближайшей перспективе планируется запустить собственный ограночный цех. К проекту "Минщина удивительная" облисполком представил журналистам региональных и республиканских СМИ на выбор около 430 информационных поводов. Среди них - экскурсии по предприятиям, посещение живописных архитектурных и природных объектов, общение с профессионалами своего дела. Проект стартовал 23 октября. За это время журналисты посетили Березинский, Борисовский, Вилейский, Воложинский, Дзержинский, Клецкий, Копыльский, Крупский, Логойский и Любанский районы.-

Читать полностью: https://www.belta.by/regions/view/belorusskaja-shvejtsarija-i-pamjatnik-arheologii-h-veka-minschina-udivitelnaja-priglashaet-v-minskij-335181-2019/



