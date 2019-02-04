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Круглосуточно за 2 рубля. «МакДональдс» запустил доставку по Минску

05.02.2019 10:54 — Новости Общества | Tut.by  
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У сети «МакДональдс» в Минске появилась доставка через сервис Menu.by. Она начинает работать уже сегодня. Подробности нам рассказали в ресторане фастфуда.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сервис «МакДоставка» появился в разделе на сайте Menu.by, доставка осуществляется круглосуточно и стоит 2 рубля при минимальном заказе на 12 рублей. Меню на сайте не отличается от того, что в заведениях.

Заказы принимают из двух ресторанов «МакДональдс» по улице Притыцкого, 58 и улице Тимирязева, 76. То есть, «МакДоставка» будет ограничена зоной вокруг подключившихся к этому сервису ресторанов.

В течение февраля-марта к услуге планируют подключить и все остальные столичные рестораны.

— Не так давно был запущен сервис доставки заказа прямо к столику в ресторане, — добавляют в компании.

В ближайшее время доставка еды из «МакДональдс» появится и в Витебске.

Заметим, что «МакДональдс» пришел к доставке фастфуда позже мировых сетей, которые представлены в Минске. Правда, круглосуточная доставка есть только у этого ресторана, в остальных сетях время ограничено до 23.00 и до 2.00 ночи.

Стоимость услуги практически во всех сетях — 2 рубля, но, например, в KFC она бесплатная.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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