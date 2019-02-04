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«Витебскоблавтотранс» объяснил, зачем и кому в городском транспорте дают льготные билеты
05.02.2019 11:16 — Новости Общества | Tut.by
С 1 февраля в общественном транспорте Витебской области появились так называемые «нулевые билеты» —
Кондукторы в автобусах, трамваях и троллейбусах сейчас выдают разовые проездные талончики пассажирам льготных категорий: детям, школьникам и гражданам,
«Нулевой билет» выдают бесплатно, но нужно предъявить документ, предоставляющий право на льготу. Новшество касается только общественного транспорта в Витебской области.
— Наше предприятие выступило с инициативой провести в области в течение месяца мониторинг для определения количества льготных пассажиров, перевозимых общественным транспортом. Основная цель — узнать, сколько средств мы теряем, — пояснил заместитель гендиректора ОАО «Витебскоблавтотранс» Сергей Залесский.
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«Нулевой билет» выдают бесплатно, но нужно предъявить документ, предоставляющий право на льготу. Новшество касается только общественного транспорта в Витебской...
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