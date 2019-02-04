«Витебскоблавтотранс» объяснил, зачем и кому в городском транспорте дают льготные билеты

С 1 февраля в общественном транспорте Витебской области появились так называемые «нулевые билеты» — для льготников . Это будет длиться только месяц — в это время транспортники проводят мониторинг, сообщает «Витебский курьер».

Кондукторы в автобусах, трамваях и троллейбусах сейчас выдают разовые проездные талончики пассажирам льготных категорий: детям, школьникам и гражданам, имеющим право на бесплатный проезд в соответствии со ст. 13 закона «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях».

«Нулевой билет» выдают бесплатно, но нужно предъявить документ, предоставляющий право на льготу. Новшество касается только общественного транспорта в Витебской области.

— Наше предприятие выступило с инициативой провести в области в течение месяца мониторинг для определения количества льготных пассажиров, перевозимых общественным транспортом. Основная цель — узнать, сколько средств мы теряем, — пояснил заместитель гендиректора ОАО «Витебскоблавтотранс» Сергей Залесский.