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«Витебскоблавтотранс» объяснил, зачем и кому в городском транспорте дают льготные билеты

05.02.2019 11:16 — Новости Общества | Tut.by  
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С 1 февраля в общественном транспорте Витебской области появились так называемые «нулевые билеты» — для льготников. Это будет длиться только месяц — в это время транспортники проводят мониторинг, сообщает «Витебский курьер».

Кондукторы в автобусах, трамваях и троллейбусах сейчас выдают разовые проездные талончики пассажирам льготных категорий: детям, школьникам и гражданам, имеющим право на бесплатный проезд в соответствии со ст. 13 закона «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях».

«Нулевой билет» выдают бесплатно, но нужно предъявить документ, предоставляющий право на льготу. Новшество касается только общественного транспорта в Витебской области.

— Наше предприятие выступило с инициативой провести в области в течение месяца мониторинг для определения количества льготных пассажиров, перевозимых общественным транспортом. Основная цель — узнать, сколько средств мы теряем, — пояснил заместитель гендиректора ОАО «Витебскоблавтотранс» Сергей Залесский.

 
 
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«Нулевой билет» выдают бесплатно, но нужно предъявить документ, предоставляющий право на льготу. Новшество касается только общественного транспорта в Витебской...
 
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