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В Гомеле регистрируется подъем заболеваемости ОРИ. Около 70 процентов заболевших - дети
05.02.2019 11:10 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле регистрируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Практически 70 процентов заболевших — дети,
По информации городского центра гигиены и эпидемиологии, на 4 февраля заболеваемость ОРИ характеризуется средним уровнем интенсивности. Теплая погода только способствует распространению вирусов.
По-прежнему самой многочисленной категорией обратившихся за медицинской помощью являются дети, преимущественно дошкольного возраста.
В течение января у 0,14 процента заболевших зарегистрированы вирусы гриппа (в большинстве это вирусы гриппа А). Специалисты отмечают: случаи болезни фиксируются в основном среди непривитых людей.
В период подъема заболеваемости ОРИ медики настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики. Поэтому постарайтесь сократить время пребывания в многолюдных местах. Почаще мойте руки с мылом, не забывайте хорошо проветривать помещения. Помните и о трех золотых правилах, которые помогут вашему организму сохранить здоровье: это полноценный сон, рациональное питание и физическая активность.
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Теплая погода, которую наблюдаем в последнее время, только способствует распространению вирусов.
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