В Гомеле регистрируется подъем заболеваемости ОРИ. Около 70 процентов заболевших - дети

В Гомеле регистрируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Практически 70 процентов заболевших — дети, сообщают «Гомельские ведомости».

По информации городского центра гигиены и эпидемиологии, на 4 февраля заболеваемость ОРИ характеризуется средним уровнем интенсивности. Теплая погода только способствует распространению вирусов.

По-прежнему самой многочисленной категорией обратившихся за медицинской помощью являются дети, преимущественно дошкольного возраста.

В течение января у 0,14 процента заболевших зарегистрированы вирусы гриппа (в большинстве это вирусы гриппа А). Специалисты отмечают: случаи болезни фиксируются в основном среди непривитых людей.

В период подъема заболеваемости ОРИ медики настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики. Поэтому постарайтесь сократить время пребывания в многолюдных местах. Почаще мойте руки с мылом, не забывайте хорошо проветривать помещения. Помните и о трех золотых правилах, которые помогут вашему организму сохранить здоровье: это полноценный сон, рациональное питание и физическая активность.