Минздрав рассказал, какие ОРВИ регистрируют в Беларуси. 68% заболевших - дети

В Беларуси сейчас средняя интенсивность заболеваемости острыми респираторными инфекциями. На прошлой неделе интенсивность была ниже. Среди заболевших преобладает дети, сообщает пресс-служба Минздрава .



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чаще всего среди заболевших острыми респираторными инфекциями выявляют не гриппозные вирусы: парагрипп, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, бокавирусы, риновирусы. Большинство заболевших — дети. Их 68,3%.

Также медики отмечают рост активности вирусов гриппа A (H1N1)pdm09, A (H3N2) и В. Из них самый распространенный — A (H1N1)pdm09. Гриппом в основном болеют непривитые пациенты.

Напомним, что на прошлой неделе уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Беларуси был ниже, чем сейчас . При этом в Латвии с начала эпидемии от осложнений гриппа скончались 17 человек. В Литве с начала года погибли восемь человек.

Чтобы не заболеть, Минздрав рекомендует:

избегать многолюдных мест или сократить время пребывания в них;

соблюдать гигиену рук — чаще мыть руки водой с мылом или использовать средство для дезинфекции рук на спиртовой основе, особенно в случае прикосновения ко рту, носу;

стараться не прикасаться ко рту и носу;

соблюдать «респираторный этикет»: прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете, не трогать руками нос, рот и глаза;

избегать близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, обнаруживают явления жара (температуры) и кашель;

организовывать систематическое проветривание квартиры и рабочего помещения;

чаще совершать прогулки на свежем воздухе, в парках, в скверах — ходьба с правильной регуляцией дыхания усиливает легочную вентиляцию, улучшает систему кровообращения, закаливает организм;

большую роль в сохранении и укреплении здоровья играет рациональное питание — пища должна быть витаминизированной, в особенности богата витаминами А, В1, С, а также белками, углеводами и микроэлементами, в рационе должны быть овощи, фрукты, особенно содержащие витамин С, рыбные и молочные блюда.



Инфографика: Антон Девятов, TUT.BY

Если же избежать гриппа или другого ОРВИ все-таки не удалось, то очень важно:

при первых симптомах заболевания проконсультироваться с врачом и строго соблюдать все его рекомендации;

соблюдать постельный режим;

максимально ограничить свои контакты с домашними, особенно детьми, чтобы не заразить их;

чаще проветривать помещение;

все лекарственные препараты применять только по назначению врача;

дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома и не посещать дошкольные учреждения и школы.