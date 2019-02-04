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Минздрав рассказал, какие ОРВИ регистрируют в Беларуси. 68% заболевших - дети

05.02.2019 11:56 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси сейчас средняя интенсивность заболеваемости острыми респираторными инфекциями. На прошлой неделе интенсивность была ниже. Среди заболевших преобладает дети, сообщает пресс-служба Минздрава.


Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чаще всего среди заболевших острыми респираторными инфекциями выявляют не гриппозные вирусы: парагрипп, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, бокавирусы, риновирусы. Большинство заболевших — дети. Их 68,3%.

Также медики отмечают рост активности вирусов гриппа A (H1N1)pdm09, A (H3N2) и В. Из них самый распространенный — A (H1N1)pdm09. Гриппом в основном болеют непривитые пациенты.

Напомним, что на прошлой неделе уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Беларуси был ниже, чем сейчас. При этом в Латвии с начала эпидемии от осложнений гриппа скончались 17 человек. В Литве с начала года погибли восемь человек.

Чтобы не заболеть, Минздрав рекомендует:

  • избегать многолюдных мест или сократить время пребывания в них;
  • соблюдать гигиену рук — чаще мыть руки водой с мылом или использовать средство для дезинфекции рук на спиртовой основе, особенно в случае прикосновения ко рту, носу;
  • стараться не прикасаться ко рту и носу;
  • соблюдать «респираторный этикет»: прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете, не трогать руками нос, рот и глаза;
  • избегать близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, обнаруживают явления жара (температуры) и кашель;
  • организовывать систематическое проветривание квартиры и рабочего помещения;
  • чаще совершать прогулки на свежем воздухе, в парках, в скверах — ходьба с правильной регуляцией дыхания усиливает легочную вентиляцию, улучшает систему кровообращения, закаливает организм;
  • большую роль в сохранении и укреплении здоровья играет рациональное питание — пища должна быть витаминизированной, в особенности богата витаминами А, В1, С, а также белками, углеводами и микроэлементами, в рационе должны быть овощи, фрукты, особенно содержащие витамин С, рыбные и молочные блюда.

Инфографика: Антон Девятов, TUT.BY

Если же избежать гриппа или другого ОРВИ все-таки не удалось, то очень важно:

  • при первых симптомах заболевания проконсультироваться с врачом и строго соблюдать все его рекомендации;
  • соблюдать постельный режим;
  • максимально ограничить свои контакты с домашними, особенно детьми, чтобы не заразить их;
  • чаще проветривать помещение;
  • все лекарственные препараты применять только по назначению врача;
  • дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома и не посещать дошкольные учреждения и школы.
 
 
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В Беларуси сейчас средняя интенсивность заболеваемость острыми респираторными инфекциями.
 
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