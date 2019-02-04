«Искал малообеспеченных». За вербовку белорусок для занятия проституцией будут судить гражданина Израиля

Обвинение в вовлечение занятие проституцией предъявлено 57-летнему гражданину Израиля. Как установило следствие, он убеждал малообеспеченных белорусок выезжать в его страну для занятий проституцией, обещая хорошие заработки. Как сообщает минская городская прокуратура, дело иностранца передано в суд.

Обвиняемому инкриминировано то, что он по предварительному сговору с иными лицами, действовавшими на территории Израиля, в период с 1 июня 2017 года по 20 июля 2018 года в Минске и Вилейке организовал вывоз из Беларуси и вовлек в занятие проституцией белорусок.

Он подыскивал малообеспеченных девушек через социальные сети и сайты знакомств в интернете. Предлагал им на систематической основе добровольно оказывать за материальное вознаграждение услуги сексуального характера в съемных квартирах на территории Израиля. В ходе неоднократных телефонных разговоров и личных встреч с ними разъяснял условия предстоящей работы, убеждал в безопасности пребывания в иностранном государстве, сообщал о хороших условиях проживания, возможности заработать за непродолжительное время значительную сумму денег.

После согласия девушек на выезд за пределы страны обвиняемый оформлял для них приглашения, приобретал через иных лиц на территории Израиля авиабилеты до места назначения, инструктировал, как благополучно пройти пограничный контроль в аэропорту Тель-Авива, чтобы не вызвать подозрений. После этого он получал причитавшееся ему материальное вознаграждение.

К слову, остальные участники преступной группы ранее были задержаны полицией Израиля . Уголовное дело в отношении их рассматривается в окружном суде Тель Авив-Яффо.

Как ранее сообщал Следственный комитет, известно о пятерых белорусках, которые были вывезены за рубеж для оказания интимных услуг. Но есть основания предполагать, что фигуранты привлекали для занятия проституцией еще жительниц России и Украины.