Информация для абитуриента

Ивацевичский РОВД приглашает выпускников 2019 года принять участие в конкурсе на получение высшего образования 1 ступени в учреждениях образования системы МВД Республики Беларусь.

Учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» предлагают вам бесплатное высшее юридическое образование, полное государственное обеспечение на период обучения, гарантированное трудоустрой ство по специальности на должности начальствующего состава органов внутренних дел с присвоением звания «лейтенанта милиции» – после окончания обучения.

Высшее учебное заведение Ми нистерства внутренних дел Республики Беларусь – это отличный старт для карьеры! В них готовят высококлассных специалистов, нужных стране.

С первых дней обучения каждый обучающийся становится незаменимой и важной частью коллектива профессионалов, преданных своей стране, народу и службе, умеющих работать творчески и увлеченно.

Главной задачей преподавательского коллектива является создание условий для реализации интеллектуального, научного и творческого потенциала каждого, кто решил посвятить свою жизнь служению Отечеству.

Образовательные программы являются уникальными, их отличают, с одной стороны, фундаментальность и научность, с другой стороны, ярко выраженный практико-ориентированный характер.

Образовательный процесс строится с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, при этом он ориентирован на тех, кто стремится добиться высоких результатов, мотивирован постоянно развиваться, предлагать и реализовывать новые идеи.

Время обучения в ВУЗе МВД станет для вас запоминающимся и счастливым, а полученное образование – надежным фундаментом для вашего профессионального и личностного роста.

Желающим необходимо в срок до 15 апреля 2019 года обратиться с письменным заявлением в Ивацевичский РОВД (каб. группы кадров №15, тел. 2-08-23).

Вся необходимая информация на сайтах: www.academy.mia.by и www.institutemvd.by.

Ивацевичский РОВД.