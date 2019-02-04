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Информация для абитуриента

05.02.2019 — Новости Общества | Івацэвіцкі веснік  
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Информация для абитуриента

Ивацевичский РОВД приглашает выпускников 2019 года принять участие в конкурсе на получение высшего образования 1 ступени в учреждениях образования системы МВД Республики Беларусь.

 

Учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» предлагают вам бесплатное высшее юридическое образование, полное государственное обеспечение на период обучения, гарантированное трудоустройство по специальности на должности начальствующего состава органов внутренних дел с присвоением звания «лейтенанта милиции» – после окончания обучения.
 
Высшее учебное заведение Министерства внутренних дел Республики Беларусь – это отличный старт для карьеры! В них готовят высококлассных специалистов, нужных стране.
 
С первых дней обучения каждый обучающийся становится незаменимой и важной частью коллектива профессионалов, преданных своей стране, народу и службе, умеющих работать творчески и увлеченно.
 
Главной задачей преподавательского коллектива является создание условий для реализации интеллектуального, научного и творческого потенциала каждого, кто решил посвятить свою жизнь служению Отечеству.
 
Образовательные программы являются уникальными, их отличают, с одной стороны, фундаментальность и научность, с другой стороны, ярко выраженный практико-ориентированный характер.
 
Образовательный процесс строится с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, при этом он ориентирован на тех, кто стремится добиться высоких результатов, мотивирован постоянно развиваться, предлагать и реализовывать новые идеи.
 
Время обучения в ВУЗе МВД станет для вас запоминающимся и счастливым, а полученное образование – надежным фундаментом для вашего профессионального и личностного роста.
 
Желающим необходимо в срок до 15 апреля 2019 года обратиться с письменным заявлением в Ивацевичский РОВД (каб. группы кадров №15, тел. 2-08-23).
Вся необходимая информация на сайтах: www.academy.mia.by и www.institutemvd.by. 
 
Ивацевичский РОВД.
 
 
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Ивацевичский РОВД приглашает выпускников 2019 года принять участие в конкурсе на получение высшего образования 1 ступени в учреждениях образования системы...
 
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