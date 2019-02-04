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Наш животновод

05.02.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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В целях улучшения санитарно-бытовых условий на животноводческих фермах, стимулирования труда работников животноводства, повышения эффективности производства и в связи с проведением республиканской акции «Наш животновод» районный комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса посещает молочнотоварные фермы.

 Наш животновод

Наш животновод

На прошлой неделе председатель райкома профсоюза работников АПК Александр Лузай побывал на молочно-товарной ферме «Верхний Теребежов» ОАО «Теребежов-Агро», где на собрании коллектива грамотами были отмечены лучшие работники – оператор машинного доения Галина Коржовник и слесарь по обслуживанию молочного оборудования Владимир Козел.
По итогам 2018 года на ферме, где содержится 600 голов крупного рогатого скота, из которых 275 – дойное стадо, надоили 1546 тонн молока, улучшив этот показатель на шесть процентов в сравнении с 2017 годом.
В прошлом году средний удой молока на одну корову составил 5286 кг. Товарность молока составляла 89 процентов. Сортом «экстра» было реализовано 20 процентов молока, высшим – 80 процентов.
И на ферме уже есть подвижки к лучшему по всем показателям. За январь этого года выросла товарность молока до 90,2 процента.
«Экстрой» стали реализовывать 40 процентов молока, высшим сортом – 60 процентов. Также увеличился и суточный надой молока – с 12,8 до 14 кг от одной коровы.
Александр НИКИФОРЕНКО
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В целях улучшения санитарно-бытовых условий на животноводческих фермах, стимулирования труда работников животноводства, повышения эффективности производства и...
 
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