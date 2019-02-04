В целях улучшения санитарно-бытовых условий на животноводческих фермах, стимулирования труда работников животноводства, повышения эффективности производства и в связи с проведением республиканской акции «Наш животновод» районный комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса посещает молочнотоварные фермы.









На прошлой неделе председатель райкома профсоюза работников АПК Александр Лузай побывал на молочно-товарной ферме «Верхний Теребежов» ОАО «Теребежов-Агро», где на собрании коллектива грамотами были отмечены лучшие работники – оператор машинного доения Галина Коржовник и слесарь по обслуживанию молочного оборудования Владимир Козел.

По итогам 2018 года на ферме, где содержится 600 голов крупного рогатого скота, из которых 275 – дойное стадо, надоили 1546 тонн молока, улучшив этот показатель на шесть процентов в сравнении с 2017 годом.

В прошлом году средний удой молока на одну корову составил 5286 кг. Товарность молока составляла 89 процентов. Сортом «экстра» было реализовано 20 процентов молока, высшим – 80 процентов.

И на ферме уже есть подвижки к лучшему по всем показателям. За январь этого года выросла товарность молока до 90,2 процента.

«Экстрой» стали реализовывать 40 процентов молока, высшим сортом – 60 процентов. Также увеличился и суточный надой молока – с 12,8 до 14 кг от одной коровы.

Александр НИКИФОРЕНКО

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