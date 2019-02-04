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Верхнедвинск посетили гости из северной Ирландии

05.02.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Верхнедвинск посетили гости из северной Ирландии

Недавно наш город посетили гости из северной Ирландии — представители христианского благотворительного фонда Team Hope.
Зарубежные друзья побывали в социально-педагогическом центре и центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также в неблагополучных и многодетных семьях района, семьях, воспитывающих детей-инвалидов. Директором СПЦ Д. А. Максуль, пастырем Евангельской церкви «Благодать» г. Верхнедвинска В.В. Гочем и представителями благотворительного фонда Team Hope было вручено 26 подарочных наборов мальчишкам и девчонкам разных возрастов.
По словам руководителя фонда, подарочные наборы формируются детьми Ирландии для ровесников из других стран, и для них очень важно понимать значимость своей деятельности.
Данный вид помощи евангельская церковь и благотворительный фонд оказывают нашему району не первый год, однако зарубежные представители впервые посетили Верхнедвинск. Данная встреча оставила неизгладимое впечатление в сердцах детей, которые получили подарки из рук иностранных гостей.
Благодарим за оказанную помощь и в очередной раз убеждаемся, что в мире есть люди, готовые дарить добро без границ!

 
 
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