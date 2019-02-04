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Верхнедвинск посетили гости из северной Ирландии
05.02.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Недавно наш город посетили гости из северной Ирландии — представители христианского благотворительного фонда Team Hope.
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> Недавно наш город посетили гости из северной Ирландии — представители христианского благотворительного фонда Team Hope. Зарубежные друзья побывали в...
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