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на торфяниках под Лидой - массовый мор рыбы. Местные вывозили «улов» машинами

05.02.2019 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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В Сети опубликовано видео масштабного замора рыбы на торфяниках под Лидой, у деревни Филоновцы, что недалеко от трассы М6. На кадрах — тонны мертвых окуней, щук и другой рыбы.

По словам автора видео Александра Серкова, видео снято 3 февраля. По его мнению, рыбе не хватает кислорода, но из-за бобриной плотины она не могла уйти с мелких мест в более глубокие водоемы.

В описании к видео автор утверждает, что местные жители, которые нашли место замора первыми, вывозили рыбу санками и машинами, не сообщив о происшествии природоохране.

Из-за чего точно произошел замор — пока неизвестно. TUT.BY не удалось получить комментарий в Лидской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.


Ситуация на водоеме вблизи деревни Стерково Лидского района в январе 2019 года. Фото: «Лидская газета»

Две недели назад местная «Лидская газета» писала о подобной ситуации: такая же картина была на другом мелкой водоеме в районе — около деревень Стерково и Лучки. Там были выявлены предзаморные явления: «Количество кислорода в воде было 1,7 мг/л при норме 4−7 мг/л», — сообщил тогда газете начальник Лидской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Гайко. При этом он уверил, что ситуация не критическая и как таковых заморных явлений рыбы в регионе не наблюдается. Есть только предпосылки к предзамору. И специалисты горрайинспекции и районной организации Белорусское общество охотников и рыболовов, мол, принимают все меры, чтобы «дать» рыбе кислород.

 
 
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