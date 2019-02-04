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на торфяниках под Лидой - массовый мор рыбы. Местные вывозили «улов» машинами
05.02.2019 12:02 — Новости Общества | Tut.by
В Сети
По словам автора видео Александра Серкова, видео снято 3 февраля. По его мнению, рыбе не хватает кислорода, но из-за бобриной плотины она не могла уйти с мелких мест в более глубокие водоемы.
В описании к видео автор утверждает, что местные жители, которые нашли место замора первыми, вывозили рыбу санками и машинами, не сообщив о происшествии природоохране.
Из-за чего точно произошел замор — пока неизвестно. TUT.BY не удалось получить комментарий в Лидской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Две недели назад местная «Лидская газета»
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На кадрах - тонны мертвых окуней, щук и другой рыбы.
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