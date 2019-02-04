|
Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 6 февраля
05.02.2019 12:14 — Новости Общества | БелТА
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, гололедица, слабый туман и до 7 градусов мороза ожидается в Беларуси 6 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от минус 2 до плюс 3.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, гололедица, слабый туман и до 7 градусов мороза ожидается в Беларуси 6 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)