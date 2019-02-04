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Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 6 февраля

05.02.2019 12:14 — Новости Общества | БелТА  
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5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, гололедица, слабый туман и до 7 градусов мороза ожидается в Беларуси 6 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от минус 2 до плюс 3.-0-

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Теги: Минск
 
 
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5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, гололедица, слабый туман и до 7 градусов мороза ожидается в Беларуси 6 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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