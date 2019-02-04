Поступило сообщение о заминировании касс «Белавиа» на улице Ленина, работников эвакуировали

На электронную почту «Белавиа» поступила информация о заминировании касс на улице Ленина. На месте работает милиция. Об этом сообщил пользователь TUT.BY.





Кассы находятся по адресу улица Ленина, 18.

— Да, нам на электронную почту пришло такое сообщение, — подтвердили TUT.BY в «Белавиа». — Правоохранительные органы работают на месте.





— Наши сотрудники выехали на место для обеспечения безопасности. Это жилой дом, на первом этаже которого находятся авиакассы. Эвакуировали только сотрудников авиакасс, больше никого, — рассказала официальный представитель МЧС Минска Марина Фандо.



