В знак признательности за труд и опыт





Председателя ветеранской организации Глусского лесхоза Николая Болофинова Могилёвский областной Совет депутатов в связи с празднованием 100-летия со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики наградил памятной юбилейной медалью. Награду Николаю Ивановичу вручил председатель Глусского районного Совета депутатов Геннадий Липский. Награждение проходило в Глусском лесхозе в присутствии руководства и работников предприятия.

Награда вручена Николаю Болофинову за многолетний безупречный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона. Геннадий Липский поблагодарил Николая Болофинова за то, что он сделал для развития лесхоза — одного из ведущих предприятий Глусского района, за активную общественную деятельность.

Николай Болофинов проработал в лесном хозяйстве более 40 лет. Был инженером, главным лесничим, 15 лет руководил Глусским лесхозом, достигнув пенсионного возраста, трудился заместителем директора по идеологической работе. Имеет звание «Почетный лесовод Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь».

Елена ЗМИТРОВИЧ

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