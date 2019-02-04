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В Могилеве прошел областной праздник «Белорусская лыжня- 2019»
05.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
2 февраля в Печерском лесопарке прошел областной зимний спортивный праздник «Белорусская лыжня-2019». Мероприятие собрало более тысячи участников со всех районов Приднепровского края, Могилева и Бобруйска.
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2 февраля в Печерском лесопарке прошел областной зимний спортивный праздник «Белорусская лыжня-2019». Мероприятие собрало более тысячи участников со всех районов...
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