Сведения о жилых помещениях коммерческого использования государственного жилищного фонда

Костюковичский районный исполнительный комитет предоставляет гражданам за плату во временное владение и пользование жилые помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда.

Жилое помещение коммерческого использования находится по адресу:

– город Костюковичи, улица Микрорайон Молодежный, дом 25, квартира 47 – однокомнатная квартира, расположенная на втором этаже пятиэтажного жилого дома, общей площадью жилых помещений 41, 16 квадратного метра, благоустроенная (центральное водоснабжение (горячая и холодная вода), центральное отопление, газоснабжение).

Плата за пользование жилым помещением коммерческого использования государственного жилищного фонда за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц составляет 0,2 базовой величины с применением коэффициента 0,3, утвержденного решением Могилевского областного исполнительного комитета от 27 марта 2014 г. № 9-29 (на 01.02.2019 – 1 рубль 53 копейки).

Преимущественное право на получение жилых помещений коммерческого использование имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Заявления о предоставлении жилых помещений коммерческого использования принимаются службой «Одно окно» Костюковичского районного исполнительного комитета (ул.Ленинская, д.93, каб.50) от граждан в течение 15 дней после опубликования и (или) размещения объявления на официальном сайте Костюковичского райисполкома (c 06.02.2019 по 20.02.2019).

Справки в отделе жилищно-коммунального хозяйства райисполкома (ул.Ленинская, д.93, каб.45) и по тел.: 7 81 22.