Проведен мониторинг лицензиата ОАО «БЦЗ» по вопросам соблюдения требований ТНПА

Работниками инспекции надзора и профилактики Костюковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод» (генеральный директор Сапсалёв А.Н.), по вопросу соблюдения требований ТНПА лицензиатом при техническом обслуживании систем пожарной автоматики на объектах филиала № 2 «Цементорг»: кафе «Чайка», торговый объект «Гастроном».

На момент проведения мониторинга, фактов нарушения требований ТНПА при эксплуатации и техническом обслуживании систем пожарной автоматики не выявлено.

Инспекция ИНиП

Костюковичского РОЧС.