Парень взял справку о том, что он не наркоман, и попался милиции с гашишем и амфетамином

В Ждановичах милиционеры задержали трех парней — при себе у них почти грамм гашиша и грамм амфетамина. У одного из молодых людей при себе была справка от нарколога о том, что он не состоит на учете, датированная этим же днем, сообщает пресс-служба МВД.

Как оказалось, буквально перед задержанием компания посетила наркодиспансер, где один из товарищей брал справку о том, что не состоит на учете у врача нарколога.

«Именно он и предложил своим знакомым отметить это дело. Каким образом это сделать, долго не думали и в скором времени отправились забирать закладку с наркотиком», — рассказали в милиции.

Наподалеку от этого места в поселке Ждановичи все трое были задержаны сотрудниками милиции.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Беларуси, справка приобщена к материалам дела.