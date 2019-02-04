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Парень взял справку о том, что он не наркоман, и попался милиции с гашишем и амфетамином
05.02.2019 12:31 — Новости Общества | Tut.by
В Ждановичах милиционеры задержали трех парней — при себе у них почти грамм гашиша и грамм амфетамина. У одного из молодых людей при себе была справка от нарколога о том, что он не состоит на учете, датированная этим же днем,
Как оказалось, буквально перед задержанием компания посетила наркодиспансер, где один из товарищей брал справку о том, что не состоит на учете у врача нарколога.
«Именно он и предложил своим знакомым отметить это дело. Каким образом это сделать, долго не думали и в скором времени отправились забирать закладку с наркотиком», — рассказали в милиции.
Наподалеку от этого места в поселке Ждановичи все трое были задержаны сотрудниками милиции.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Беларуси, справка приобщена к материалам дела.
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«Именно он и предложил своим знакомым отметить это дело. Каким образом это сделать, долго не думали и в скором времени отправились забирать закладку с наркотиком»,...
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