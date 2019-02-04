В Беларуси планируется упростить порядок регистрации политических партий и общественных объединений, сообщил, отвечая на вопрос БелаПАН , 5 февраля на пресс-конференции в Минске министр юстиции Олег Слижевский.

По его словам, внесение изменений в законодательство предусмотрено планом подготовки законопроектов на 2019 год.

— Предполагается определенное упрощение процедуры подачи документов (о регистрации. — БелаПАН.). Это все будет предметом обсуждения с заинтересованными органами, — добавил министр.

По данным Минюста, на 1 января 2019 года в Беларуси зарегистрировано 15 политических партий, 28 профсоюзов и около 3 тысяч общественных объединений. За 2018 год зарегистрировано 92 новых общественных объединения.

Как считает Слижевский, такого количества партий для Беларуси достаточно. «

— У нас 15 политических партий было и 5, и 10 лет назад. Для Беларуси, которая по численности населения не такая уж и большая страна, 15 партий предполагают возможность работы активных граждан на политическом поле по любому направлению. И создание новых политических структур, безусловно, представляет собой сложность в поиске тех, кто это новое направление поддержал бы, потому что активные граждане уже состоят в какой-либо организации, — сказал министр.

По его словам, основной проблемой новых структур, которые желают зарегистрировать партию, в том числе получающего регулярные отказы в регистрации оргкомитета партии „Белорусская христианская демократия“, является невозможность собрать минимально необходимое количество учредителей — 1000 человек.

— Во всех случаях вопросы возникали к составу учредителей. Насколько я помню, постоянно в этих списках были „мертвые души“ либо реальные граждане Беларуси, которые понятия не имели, что они являются учредителями политической партии», — сказал Слижевский.