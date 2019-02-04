Объявлен конкурс работ творческой молодёжи «Золотое перо «Белой Руси»-2019»



ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА РАБОТ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

«ЗОЛОТОЕ ПЕРО «БЕЛОЙ РУСИ»-2019»

1. Общие положения

Конкурс проводится среди учащейся и рабочей молодёжи, а также молодых корреспондентов районных, городских газет, телевидения, Интернет-сайтов.

Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте до 31 года.

2. Организаторы

РОО «Белая Русь» при поддержке Министерства образования и Министерства информации Республики Беларусь, а также Белорусского союза журналистов, Союза писателей Беларуси и редакций республиканских СМИ.

3. Цели и задачи

Конкурс проводится с целью приобщения к деятельности объединения и республиканских/региональных СМИ наиболее талантливых и способных представителей молодежной журналистской среды.

Задачи конкурса:

популяризация культурно-исторических и духовных ценностей Республики Беларусь;

привлечение внимания молодежи к социально значимым проблемам общества;

поощрение и стимулирование творческой и общественной активности молодежи.

Номинации

Творческие работы на конкурс должны быть предложены в свободной, индивидуально-авторской манере изложения – в жанре эссе (см. приложение 1 «Справочная информация от организаторов») – по трем заявленным номинациям:

« Моя неповторимая малая родина». Эссе предполагает творческий рассказ о людях, событиях, фактах города, деревни, поселка, в которых автор родился, рос или по какой-то субъективной причине считает своей родиной.

Эссе предполагает творческий рассказ о людях, событиях, фактах города, деревни, поселка, в которых автор родился, рос или по какой-то субъективной причине считает своей родиной. «Великая Победа в наших сердцах». Эссе приурочено к 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В нашей стране практически нет семей, которые Великая Отечественная война обошла стороной, поэтому авторам предлагается поделиться своими семейными историями, имеющими отношение ко второй мировой войне, передать индивидуальное восприятие тех страшных событий военного времени.

Эссе приурочено к 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В нашей стране практически нет семей, которые Великая Отечественная война обошла стороной, поэтому авторам предлагается поделиться своими семейными историями, имеющими отношение ко второй мировой войне, передать индивидуальное восприятие тех страшных событий военного времени. «Наш главный документ». Эссе предполагает рассуждение о Конституции, принятой в Республике Беларусь 25 лет назад, о современном формате государственного устройства. Авторы могут поделиться своим отношением и взглядами на такие понятия, как государственный суверенитет, президентская республика, президентская власть, общественные инициативы; ответить на вопросы «Какую роль в жизни обычных граждан играют определенные нормы Конституции?», «Что именно для меня означает сегодня жить в президентской республике, социально-ориентированном государстве?».

5. Условия, сроки и порядок проведения

Конкурс работ творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси» – 2019» проводится в 3 этапа.

Первый этап – районный (городской). Районные (городские, районные в городе) организации объявляют о конкурсе, формируют конкурсное жюри. Конкурсное жюри определяет победителя районного (городского) этапа в каждой из номинаций. Работы победителей районного (городского) этапа направляются для участия в областном этапе.

Сроки проведения районного этапа:

Прием работ – 4 февраля – 1 апреля 2019 года.

Определение победителей районного этапа – до 14 апреля 2019 года.

Второй этап – областной. Областные, Минская городская организации формируют конкурсное жюри, которое рассматривает работы победителей районного этапа и определяет победителя областного этапа в каждой из номинаций. Работы победителей областного этапа направляются для участия в республиканском этапе.

Сроки проведения областного этапа:

Прием работ – до 21 апреля 2019 года.

Определение победителей областного этапа – до 13 мая 2019 года.

Третий этап – республиканский. На республиканский этап конкурса проходят работы-победители областного этапа. Республиканский Совет формирует оргкомитет и конкурсное жюри совместно с Министерством образования Республики Беларусь, Министерством информации Республики Беларусь, ведущими республиканскими СМИ, Союзом писателей Беларуси и Белорусским союзом журналистов.

Сроки проведения республиканского этапа:

Прием работ – до 19 мая 2019 года.

6. Требования к предоставляемым материалам

На конкурс предоставляются:

сведения об авторе (ФИО полностью; дата рождения; место работы/учебы; домашний адрес; телефон; адрес электронной почты; название конкурсной работы, номинация, к которой относится материал);

(ФИО полностью; дата рождения; место работы/учебы; домашний адрес; телефон; адрес электронной почты; название конкурсной работы, номинация, к которой относится материал); печатные материалы объемом до 3 страниц (шрифт Times New Roman, 14 размер шрифта, междустрочный интервал 18 пт);

(шрифт Times New Roman, 14 размер шрифта, междустрочный интервал 18 пт); иллюстративный материал (в формате JPG, с разрешением не менее 1400 пикселей по ширине).

Работы, не соответствующие требованиям, а также уличенные в плагиате, к участию в конкурсе не допускаются.

Организаторы конкурса оставляют за собой право редактировать и использовать конкурсные работы в некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору, но с обязательным указанием его имени.

7. Критерии оценки работ

Основными критериями определения победителей являются:

актуальность и значимость темы;

аргументированность и глубина раскрытия содержания, объективность;

соответствие жанровым критериям;

новые, оригинальные методы подачи материала;

художественный уровень произведения.

8. Подведение итогов, награждение

Подведение итогов республиканского этапа конкурса осуществляет жюри в период с 20 мая по 1 июня 2019 года. Работы-победители этапов будут размещены на сайтах и печатных версиях региональных и республиканских СМИ, а также на сайтах организационных структур РОО «Белая Русь».

Участники, ставшие победителями, награждаются дипломами и специальными подарками или денежными призами от организаторов конкурса.

Победители республиканского этапа награждаются дипломами и денежными призами в размере 10 базовых величин.

О дате награждения будет сообщено на сайте организации, а также каждому победителю лично.

Конкурсные материалы на районный и областной этапы предоставляются на электронные адреса местных оргкомитетов конкурса (адреса определяются на местах самостоятельно) во временные рамки, установленные положением.

Приложение 1

Справочная информация от организаторов

Что такое жанр эссе?

Многие полагают, что эссе – это обычное сочинение. Однако это не совсем так.

Эссе отражает индивидуальные переживания автора, его взгляд на тот или иной вопрос. Эссе не дает объективно исчерпывающий ответ на него, но отражает собственное авторское мнение.

Одна из задач эссе – удивить читателя, произвести на него впечатление. Для этого используются яркие образы, афоризмы, парадоксальные утверждения.

Чтобы правильно написать эссе, следует учитывать специфические черты, которые отличают его от других жанров.

Вот основные пожелания: