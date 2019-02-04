Нарушения пожарной безопасности выявлены при проверке Пинского городского Дома культуры

Об итогах проверки корреспонденту pinsknews.by рассказал первый заместитель начальника Пинского ГРОЧС подполковник внутренней службы В.В. Рябых, который на основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района провел мониторинг ГУК «Пинский городской дом культуры»:





— В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, а именно:

работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре и тушении пожара, не в полном объеме обеспечены самоспасателями;

не проведено обучение работников по программе пожарно-технического минимума;

требуется подвергнуть периодическим испытаниям ограждение кровли и наружные стационарные лестницы;

требуется очистить подвальное помещение от сгораемого мусора;

в подсобном помещении балетного зала электрический светильник необходимо подключить согласно требованиям ПУЭ;

необходимо обеспечить работоспособность пожарных извещателей в костюмерной в подвале;

требуется обеспечить сработку шлейфа пожарной сигнализации первого этажа от двух извещателей;

требуется обеспечить работоспособность светового табло «Выход» из помещения подвала.

На основании выявленных нарушений будут вручены рекомендации об устранении выявленных нарушений руководителям ГУК «Пинкий ГДК» и ООО «Юрлайн».