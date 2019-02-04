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Нарушения пожарной безопасности выявлены при проверке Пинского городского Дома культуры

05.02.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Об итогах проверки корреспонденту pinsknews.by рассказал первый заместитель начальника Пинского ГРОЧС подполковник внутренней службы В.В. Рябых, который на основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района провел мониторинг ГУК «Пинский городской дом культуры»:

Нарушения пожарной безопасности выявлены при проверке Пинского городского Дома культуры

— В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, а именно:

  • работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре и тушении пожара, не в полном объеме обеспечены самоспасателями;
  • не проведено обучение работников по программе пожарно-технического минимума;
  • требуется подвергнуть периодическим испытаниям ограждение кровли и наружные стационарные лестницы;
  • требуется очистить подвальное помещение от сгораемого мусора;
  • в подсобном помещении балетного зала электрический светильник необходимо подключить согласно требованиям ПУЭ;
  • необходимо обеспечить работоспособность пожарных извещателей в костюмерной в подвале;
  • требуется обеспечить сработку шлейфа пожарной сигнализации первого этажа от двух извещателей;
  • требуется обеспечить работоспособность светового табло «Выход» из помещения подвала.

На основании выявленных нарушений будут вручены рекомендации об устранении выявленных нарушений руководителям ГУК «Пинкий ГДК» и ООО «Юрлайн».

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