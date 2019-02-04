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Нарушения пожарной безопасности выявлены при проверке Пинского городского Дома культуры
05.02.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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Об итогах проверки корреспонденту pinsknews.by рассказал первый заместитель начальника Пинского ГРОЧС подполковник внутренней службы В.В. Рябых, который на основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района провел мониторинг ГУК «Пинский городской дом культуры»:
— В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, а именно:
На основании выявленных нарушений будут вручены рекомендации об устранении выявленных нарушений руководителям ГУК «Пинкий ГДК» и ООО «Юрлайн».
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