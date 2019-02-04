В центре Минска ремонтируют тротуарную плитку

На пешеходных зонах и в центре города ремонтируют тротуарную плитку. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».



Фото: Сергей Пожога, агентство «Минск-Новости»

Работы ведутся на площади Победы, на проспекте Независимости возле Мингорисполкома, рядом со зданием Администрации президента (на улице Карла Маркса), сообщил начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Геннадий Фролов.

Это локальный поддерживающий ремонт: выравнивают расшатавшиеся плиты.

По словам Геннадия Фролова, плитку возле здания Мингорисполкома обследовали специалисты, которые заключили, что виной всему недостаточно прочное основание — для долгосрочного результата нужно его переложить. Чтобы это сделать, требуется капитальный ремонт.

Точные причины «танцев» гранитной плитки в других местах пока не выяснены, но, как и в случае с пешеходной зоной на проспекте Независимости, эффект от поддерживающего ремонта недолговечен.

Геннадий Фролов добавил, что основные работы по ремонту тротуаров в центре столицы начнутся весной с наступлением благоприятного периода. Тогда планируют заменить на пешеходных зонах бетонные плитки, разрушившиеся за зиму.