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Верхнедвинцы – лауреаты областного конкурса «Человек года Витебщины»

05.02.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Верхнедвинцы – лауреаты областного конкурса «Человек года Витебщины»

Верхнедвинцы – лауреаты областного конкурса «Человек года Витебщины»

Подведены итоги областного конкурса на присвоение почётного звания «Человек года Витебщины» по итогам работы за 2018 год. Среди лауреатов конкурса – труженики Верхнедвинского района.

Сыревич Алла Петровна,
оператор машинного доения ОАО «Шайтерово».

К присвоению почётного звания «Человек года Витебщины-2018» представлена за большой личный вклад в обеспечение развития сельского хозяйства, значительные достижения в сельскохозяйственном производстве.
Алла Петровна Сыревич отдала аграрной отрасли 23 года безупречного труда, а всего её рабочий стаж составляет 38 лет. Большой опыт работы в животноводстве сочетается у неё с новаторским подходом к делу, тягой к новым знаниям и умением применять их на практике. Все необходимые рабочие процессы Алла Петровна выполняет технологично и грамотно, подходя к делу с высокой ответственностью и вкладывая в него душу. Также требовательна к коллегам — переживает за результат общего труда.
Благодаря стараниям животноводов валовой надой молока в ОАО «Шайтерово» в 2018 году составил 6405,4 тонны, средний надой от коровы — 8362 тонны, темп роста к предыдущему году – 107,3%. Шайтеровское молоко отличается высоким качеством: товарность составляет 92,2%, сортом экстра реализовано 78,7% продукции.
Вклад Аллы Петровны в общие показатели существенный. За минувший год от 46 коров своей группы она получила 420,7 тонны молока, средний надой на голову составляет 9178 килограммов, что на 3,3% выше прошлогоднего и является одним из лучших показателей в Витебской области.
Алла Петровна отличается активной жизненной позицией, в коллективе поддерживает атмосферу доброжелательности и заинтересованности в достижении поставленной цели. Коллеги ценят её за профессионализм, порядочность, честность, умение ладить с людьми. Она принимает активное участие в общественной жизни хозяйства, пользуется среди коллег заслуженным авторитетом.

Гурчёнок Руслан Васильевич,
фрезеровщик 7-го разряда цеха ротационного формования
ОАО «Инвет».

К присвоению почётного звания «Человек года Витебщины-2018» представлен за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, большой личный вклад в развитие предприятия.
Руслан Васильевич Гурчёнок начинал свою трудовую биографию на ОАО «Инвет» в 1994 году литейщиком изделий из пластмасс, а после окончания Молодечненского ПТУ-87 более 22 лет трудится фрезеровщиком. Из года в год повышает профессиональное мастерство. В 2004 году в областном конкурсе «Лучший по профессии» занял первое место.
С вводом на предприятии технологии ротационного формования Руслан Васильевич внёс значительный вклад в изготовление форм по этой технологии. Благодаря его профессионализму на универсально-фрезерном станке получены детали сложной конфигурации, что позволило освоить выпуск новых видов продукции – воздуховодов для Минского тракторного завода и ПО «Гомсельмаш».
Руслан Васильевич Гурчёнок отличается трудолюбием, высокой работоспособностью, ценными деловыми качествами: добросовестным отношением к порученному делу, стремлением к росту квалификации, аналитическим мышлением. Умеет взять на себя ответственность в принятии решений по сложным вопросам, находящимся в его компетенции.
Руслан Васильевич является примерным семьянином, воспитывает двоих детей. Пользуется уважением в коллективе, отличается коммуникабельностью и активной жизненной позиций. Поддерживает полезные инициативы и интересы коллектива, участвует в общественных мероприятиях.

 
 
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> Подведены итоги областного конкурса на присвоение почётного звания «Человек года Витебщины» по итогам работы за 2018 год. Среди лауреатов конкурса – труженики...
 
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