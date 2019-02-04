О запасе топлива позаботьтесь заранее

Зима — это та самая пора, когда по-настоящему ценишь тепло. Многие хозяева заранее позаботились о необходимом запасе топлива. И всё же недостатка в заявках на дрова и торфобрикет в Верхнедвинском филиале Витебского областного УП «Витебскоблтоп» нет. Организация обеспечивает население топливом на протяжении всего года.

— Конечно, лучше подать заявку заблаговременно, ведь очередь никто не отменял, — говорит директор организации В. В. Скакун. – Но есть и такие, кто хочет получить дрова или брикет сразу же. Ситуации бывают разные, и при необходимости идём людям навстречу. А вот привезти, к примеру, определённый вид дров не можем, так как отпускаем топливные дрова, а не по породам. Реализуем березу, осину, ольху. Партии одинаковыми не бывают: сегодня привезли ольху, а завтра идет сосна и ель. И всё это нужно реализовать.

Главными поставщиками дров гортопу являются Верхнедвинский лесхоз и филиал «Мостовдрев» ОАО «Полоцк-лес». При условиях выполнения ими плана поставок недостатка в топливе нет. Хотя в прошлом году у последнего не хватало материала для собственных нужд и имели место недопоставки. Сейчас вопрос снят, остались технические моменты, как неисправность техники.

Торфобрикет собственным транспортом организация везёт из Браслава, а из Лидского района он доставляется по железной дороге.

Техники в организации достаточно: в декабре был приобретен еще один МАЗ-457043, имеется и МТЗ с погрузчиком.

— Поступают нарекания, что норма отпуска не обеспечивает полную потребность в топливе, — говорит Владимир Владимирович. – Но она установлена в среднем по республике и одинакова как для нашего северного региона, так и для тех, кто живёт южнее. Конечно, это может, и не совсем справедливо, но отгрузить дотационного топлива больше, чем положено, не имеем права. Сверх установленных норм его можно приобрести по свободным ценам. За этим ведётся строгий контроль.

Фиксированная цена топлива для населения составляет 8,60 рублей за 1м3 на двухметровые дрова, 16,41 рублей за 1м3 – дрова чурками, за такой же объём колотых – 24,41 рублей. Плюс оплачиваются услуги по доставке топлива в зависимости от вида транспорта – от 2,77 до 3,28 рублей за километр пробега с грузом. Льготная категория граждан — участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1-2 групп, — получает скидку от фиксированной розничной цены в 50%.

— Топливо для населения само по себе недорогое, — говорит В. В. Скакун. — Основное «тянут» доставка, погрузка, колка. Некоторые просят привезти нераспиленные дрова, чтобы получилось дешевле. Но ведь не у каждого есть возможность распилить и наколоть самому. В прошлом году, к примеру, увеличилось количество заявок именно на колотые дрова, так как Центром занятости и социального обслуживания населения такая услуга перестала оказываться.

Цена будет зависеть и от расстояния: чем дальше, тем дороже.

На 29 января 2019 года в очереди за получением топлива числится 345 домовладений: 327 – на дрова и 18 — на торфобрикет. В месяц гортоп поставляет торфобрикет в количестве 200-250 тонн в 80-100 домовладений, дрова (500-600 кубов) – в 100-120.

С задачами, поставленными в прошлом году, коллектив успешно справился. И будет делать все возможное, чтобы с такими же результатами работать и дальше.

За достижение высоких показателей финансово-экономического развития в 2018 году коллектив отмечен дипломом ОУП «Витебскоблтоп».

В номинации «Лучший по профессии» победителями стали раскряжёвщик О. П. Старовойтов, водитель погрузчика С. В. Алексеёнок, водитель автомобиля А. В. Колзун.

Анна ЗИМАЦКАЯ.

Фото автора.