"Доступность и качество медицинской помощи для населения в учреждениях здравоохранения Минской области»

В указанный день граждане могут обратиться по вышеназванным телефонам за разрешением проблем, связанных с оказанием медицинской помощи, а также высказать свои замечания по вопросам укомплектованности учреждений здравоохранения медицинским персоналом, доступности медицинской помощи, соблюдения режима работы и порядка записи на прием к врачу (в том числе при оказании платных медицинских услуг), внедрения в учреждениях здравоохранения системы электронной карты пациента и электронного рецепта и другим.