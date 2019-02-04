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"Доступность и качество медицинской помощи для населения в учреждениях здравоохранения Минской области»

05.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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В указанный день граждане могут обратиться по вышеназванным телефонам за разрешением проблем, связанных с оказанием медицинской помощи, а также высказать свои замечания по вопросам укомплектованности учреждений здравоохранения медицинским персоналом, доступности медицинской помощи, соблюдения режима работы и порядка записи на прием к врачу (в том числе при оказании платных медицинских услуг), внедрения в учреждениях здравоохранения системы электронной карты пациента и электронного рецепта и другим.

 
 
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"Горячая линия" Комитета госконтроля на данную тему состоится 8 февраля 2019 г. с 9 00 до 1200 по телефонам: (8 017) 331 66 02 и (8 017) 284 06 96.
 
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