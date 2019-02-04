Контрольное мероприятие «Такси»

В январе по данным мониторинга проверено 526 автомобилей-такси из них 264 транспортных средств осуществляют перевозку пассажиров на бортах которых присутствуют наклейки с наименованием таких сервисных служб как «Uber», «Яндекс Такси», «IQ Такси», «Такси Алмаз 7788», такси «Лось», такси «Десяточка».

124 автомобилей-такси оформлены с нарушением требований п.13 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 № 972 в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2018 № 636.

За данное нарушение предусмотрено административная ответственность по ст.18.14 ч.5 КоАП Республики Беларусь в размере от предупреждения до четырех базовых величин.

В ходе проведения мероприятий технического (технологического) характера проверено 52 автомобиля-такси.

Выявлено 10 нарушений:

- в нарушение п. 8 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 № 972 в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2018 № 636, отсутствие визитной карточки водителя (2 нарушения);

- в нарушение п. 7 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 № 972 в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2018 № 636, оформление транспортного средства (5 нарушений);

- в нарушение п. 13 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 № 972 в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2018 № 636, отсутствие желтых полос на боковых поверхностях (1 нарушение);

- в нарушение п. 26 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 № 972 в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2018 № 636, отсутствие необходимых документов (2 нарушения).

По результатам проведенных мероприятий оставлен 1 акт осмотра автомобильного транспортного средства.

Выдано 1 требование (предписание) об устранении выявленных нарушений (устранено на месте).

Вынесено 9 постановлений о наложении административного взыскания на сумму 114 руб. 75 коп.

Автомобильные перевозки автомобилями-такси находятся на постоянном контроле работниками Транспортной инспекции и будут продолжаться.

Начальник Транспортной инспекции по г. Минску и Минской области, Георгий Жулего