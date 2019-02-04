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Жюри нацотбора конкурса песни «Евровидение-2019» назвало 10 финалистов (+видео)

05.02.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Жюри нацотбора конкурса песни «Евровидение-2019» назвало 10 финалистов (+видео)

Юлия Быкова (группа «Аура»)

В Белтелерадиокомпании завершилось открытое прослушивание участников национального отборочного тура конкурса песни «Евровидение-2019». Из конкурсантов, представивших свои композиции на суд профессионального жюри, эксперты выбрали 10 финалистов. Их имена озвучили в эфире программы «Панорама» на «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

На финишную прямую популярного проекта вышли:

1. Michael Soul, «Humanize»,

2. Ева Коган, «Run»,

3. ЗЕНА, «LIKE IT»,

4. Алена Горбачева, «Can we dream»,

5. КейСи, «No Love Lost»,

6. Эммануэль Имагбе, «Champion»,

7. Sebastian Roos, «Never Getting Close»,

8. Группа NAPOLI, «Let it go»,

9. Группа «Аура», «Чаравала»,

10. Группа «PROвокация», «Running Away From The Sun».

Ева Коган

Алена Горбачева

Группа «PROвокация»

По традиции Белтелерадиокомпания осуществляла онлайн-трансляцию с прослушивания на официальном сайте tvr.by. С выступлениями конкурсантов можно ознакомиться на сайте медиахолдинга в разделе «Спецпроекты».

Жюри конкурса

Жеребьевка финалистов национального отбора состоится в Белтелерадиокомпании 5 февраля.

Финал пройдет не позднее 8 марта в прямом телевизионном эфире в формате шоу. Участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования профессионального жюри, объявляется победителем национального отборочного тура и становится официальным представителем Беларуси для участия в международном конкурсе.

Конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль). Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал — 18 мая. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала «Евровидения-2019» традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании — «Беларусь 24».

Источник: БелТА
Видео: Евровидение Беларусь

 
 
Ссылка на источник 24
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В Белтелерадиокомпании завершилось открытое прослушивание участников национального отборочного тура конкурса песни «Евровидение-2019». Из конкурсантов,...
 
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