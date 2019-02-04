Как живут в полесской Венеции? В спецпроект «СБ» попала деревня Кудричи Пинского района

Издательский дом «Беларусь сегодня» в честь Года малой родины создал мультимедийный интернет-проект «НеОБЫЧАЙные деревни», где рассказывает о самых интересных обычаях белорусских деревень. В этот спецпроект попала и деревня Кудричи Пинского района.



Как живут в полесской Венеции?

Грецкий орех, абрикос и туя среди лозы да лип на берегах Ясельды органично не смотрятся. Чужаки. Крыши из металлочерепицы еще не вытеснили камышовые, которых большинство в деревне Кудричи Пинского района. Но время неумолимо. Потепление (новая агроклиматическая зона уже позволяет выращивать здесь теплолюбивые сорта винограда) и цивилизация меняют уклад, которым Кудричи жили четыре столетия. Процесс превращения самобытного поселения в дачный поселок идет полным ходом. Деревня могла стать первым в Беларуси музеем под открытым небом — не стала.

Собственный корреспондент «СБ» Валентина Козлович отправилась в полесскую Венецию, затерянную меж трех рек — Ясельдой, Припятью и Пиной, чтобы оценить ее шансы стать скансеном.

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Фото Павла Куницкого.