Руководители госорганов в феврале проведут выездные приемы граждан

Фото из архива

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в феврале проведут приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр здравоохранения Валерий Малашко примет граждан 6 февраля в Червенском райисполкоме, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин - 8 февраля в Витебском облисполкоме, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо - 13 февраля в Вороновском райисполкоме.

На 14 февраля запланирована встреча с гражданами Уполномоченного по делам религий и национальностей Леонида Гуляко (в Клецком райисполкоме), на 15 февраля - министра связи и информатизации Константина Шульгана (в Полоцком райисполкоме), на 21 февраля - министра экономики Дмитрия Крутого (в Пинском райисполкоме).

22 февраля приемы граждан проведут министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович (Вилейский райисполком), министр иностранных дел Владимир Макей (Молодеченский райисполком) и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко (Березинский райисполком).

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык встретится с гражданами в Республиканском научно-исследовательском унитарном предприятии "БелНИЦ "Экология" в Минске 26 февраля. Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа и министр финансов Максим Ермолович проведут встречи 27 февраля (в Чечерском и Зельвенском райисполкомах соответственно), в этот же день запланированы приемы граждан у председателя Государственного комитета по стандартизации Валентина Татарицкого в Гродненском центре стандартизации, метрологии и сертификации, а также у министра спорта и туризма Сергея Ковальчука в Мозырском райисполкоме.-0-