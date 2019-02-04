Больше нарушителей, больше оружия, больше наркотиков. Госпогранкомитет подвел итоги прошлого года

В минувшем году границу Беларуси пересекли 26,5 млн человек, что на 800 тысяч больше, чем в 2017-м. Самый большой прирост отмечался на белорусско-литовской границе, которую пересекло на 13% больше людей. Госпогранкомитет подвел итоги 2018 года и наметил приоритетные задачи на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



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Нарушители

Территориальными органами пограничной службы задержано 725 нарушителей государственной границы, что на 21,6% больше, чем в 2017-м. Более чем в 3,2 раза увеличилось количество задержанных нарушителей границы на авиационном, более чем на 71% на польском и почти на 13% на литовском направлениях.

Оружие

В минувшем году белорусскими пограничниками из незаконного оборота и при перемещении через государственную границу изъято более 170 единиц различного оружия, а также около 1,6 тыс. боеприпасов.

«Такие цифры дают все основания предполагать, что риски перемещения оружия и боеприпасов через границу сохраняются и в будущем. Неслучайно для органов пограничной службы задача пресечения попыток контрабанды такого рода остается приоритетной», — отметили в ведомстве.

Наркобизнес

Яркая тенденция прошлого года — четырехкратный рост попыток перемещения партий наркотиков, в том числе крупных, из стран Евросоюза транзитом через Беларусь в восточном направлении. В 2018 году белорусскими пограничниками вскрыто 4 канала поставки наркотиков, на приграничной территории изъято более 410 кг наркотических средств. При этом органами дознания пограничной службы возбуждено 25 уголовных дел.

Незаконная миграция

Не менее значимой проблемой оставались попытки организации каналов незаконной транзитной миграции в страны Евросоюза. Как показывает анализ, в 2018 году сохранялись тенденции прошлых лет, которые указывают, что территория Беларуси по-прежнему используется незаконными мигрантами на пути следования в страны Западной Европы.

Так, в прошлом году за нарушение законодательства о государственной границе белорусскими пограничниками, в том числе в рамках международных операций под эгидой ОДКБ «Нелегал», привлечено к ответственности более 13 тыс. лиц. Среди них 545 иностранцев являлись незаконными мигрантами, 457 человек из этого числа предприняли попытку нарушения государственной границы.

В 2018-м органами погранслужбы пресечено 40 каналов такой противоправной деятельности, при этом задержано 57 их организаторов и пособников. Органами дознания в рамках противодействия незаконной транзитной миграции и связанным с ней противоправным деяниям возбуждено 126 уголовных дел.

Поэтапное усиление границы

В ГПК также рассказали, что поэтапное усиление границы заключается в увеличении численности пограничников и инженерном оборудовании границы, прежде всего на южных рубежах.

«На сегодняшний день уже сформированы штаты маневренных групп. На украинском направлении проводятся организационные мероприятия по их комплектованию, а также оснащению вооружением и техникой. В дальнейшем аналогичный подход будет реализован на прибалтийском и польском направлениях», — добавили в ведомстве.

Реконструкция пунктов пропусков

В ведомстве рассказали, что 2018 год показал рост транспортных потоков на прибалтийском и польском направлениях.

Один из путей облегчения ситуации — перевод ряда пунктов упрощенного пропуска в статус международных. С этой целью Госпогранкомитет и Государственный таможенный комитет совместно с литовской стороной прорабатывают возможность изменения статуса пунктов упрощенного пропуска «Видзы» («Твярячюс»), «Мольдевичи» («Адутишкис»), «Дотишки» («Эйшишкес») и «Поречье» («Латежярис») на международный.

Кроме того, в целях увеличения пропускной способности автодорожных пунктов пропуска Госпогранкомитет принимает активное участие в рамках своей компетенции в реконструкции автодорожных пунктов пропуска. Так, к настоящему времени завершена реконструкция основных автодорожных пунктов пропуска на границе с Латвией, Литвой и Польшей. В настоящее время идет реконструкция пунктов пропуска «Урбаны» (белорусско-латвийская граница), «Брузги» (белорусско-польская граница), «Верхний Теребежов» (белорусско-украинская граница). В ближайших планах — начало реконструкции пункта пропуска «Каменный Лог» (белорусско-литовская граница).