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В Беларуси у потребителей ЖКУ появится больше возможностей для защиты своих прав

05.02.2019 15:37 — Новости Общества | БелТА  
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5 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусские депутаты готовят к первому чтению проект закона "О внесении изменений и дополнений в закон "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг". Поправки конкретизируют виды ЖКУ, критерии их качества, права и обязанности потребителей и поставщиков этих услуг, что расширяет возможности граждан для защиты своих прав. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила член Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Наталия Жибуль.

Поправки призваны усовершенствовать нормы действующего закона с учетом практики его применения, привести его в соответствие с указами от 31 декабря 2015 года №535 "О предоставлении жилищно-коммунальных услуг" и от 31 декабря 2015 года №536, предусматривает комплексную корректировку указа от 14 октября 2010 года № 538 "О некоторых вопросах деятельности товариществ собственников и организаций застройщиков". Нормы проекта также согласуются с положениями проекта закона, содержащего новую редакцию Жилищного кодекса, и направлены на совершенствование системы организации эксплуатации жилищного фонда и порядка предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг.

Проект закона предусматривает регулирование правоотношений с участием уполномоченного лица по управлению общим имуществом: ЖЭСа, ЖРЭО и так далее. "Уполномоченное лицо выступает как еще один участник отношений по оказанию жилищно-коммунальных услуг помимо потребителя, исполнителя, общественных объединений потребителей, государственных органов и других организаций в соответствии с компетенцией", - пояснила Наталия Жибуль. Законопроект конкретизирует правоотношения между потребителями и уполномоченным лицом, ему также предоставляются полномочия в сфере защиты их прав потребителей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусские депутаты готовят к первому чтению проект закона "О внесении изменений и дополнений в закон "О защите прав потребителей...
 
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