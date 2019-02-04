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В Беларуси в 2018 году зарегистрировано более 60,7 тыс. браков

05.02.2019 14:47 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси в 2018 году зарегистрировано более 60,7 тыс. браков
Фото из архива

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году зарегистрировано более 60,7 тыс. браков, из них в торжественной обстановке - более 37,2 тыс., что составляет 61% от их общего числа, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Кроме того, в прошлом году в торжественной обстановке зарегистрировано более 8,2 тыс. рождений, проведены 594 золотые и 633 серебряные свадьбы.

Всего в 2018 году органами загс зарегистрировано более 303,7 тыс. актов гражданского состояния. В частности, по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество актов о перемене имени - на 2,5%.

В Беларуси действуют 148 отделов загса районных и городских исполнительных комитетов и местных администраций районов в городах, три дома (дворца) гражданских обрядов горисполкомов, семь архивов органов загса главных управлений юстиции облисполкомов, Минского горисполкома.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году зарегистрировано более 60,7 тыс. браков, из них в торжественной обстановке - более 37,2 тыс., что составляет 61% от их...
 
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