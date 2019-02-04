«Одна на тысячу человек». Как отреагируют власти на петицию против установки «Табакерок» в Витебске

Всего за неделю жители Витебска собрали 2 тысячи подписей под электронной петицией против установки в городе павильонов «Табакерка». (Для сравнения, Брест месяц собирал 1 тысячу подписей под обращением против размещения аналогичных ларьков возле школ, больниц, музеев). Будет ли реагировать на достаточно массовую петицию местная власть, TUT.BY рассказал начальник отдела архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома Игорь Кадушко.



Павильон на улице Терешковой начал работать перед Новым годом. Фото: Игорь Матвеев

Напомним, павильоны «Табакерка» принадлежат компании «Энерго-Оил», подконтрольной бизнесмену Алексею Олексину. В связи с реализацией этим предприятием инвестпроекта по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями в течение 2 лет по всей Беларуси появится почти 2500 торговых точек по продаже сигарет. Для этого местные исполкомы должны без аукциона предоставить в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов. Это будут киоски, магазины, павильоны и неизолированные точки, в которых не менее 80% товара — табачные изделия.

«Местная власть не может отреагировать»

Игорь Кадушко дал понять, что Витебскому горисполкому, куда через день направят петицию , неважно, сколько под ней подписей: 2 тысячи, 5 тысяч или 10 тысяч. Так как ответ на нее будет такой, как если бы это была одиночная жалоба:

— Местная власть не может отреагировать на эту петицию и запретить установку ларьков, так как мы выполняем постановление правительства по реализации инвестдоговора по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. Горисполком же не может отменить инвестдоговор правительства. Но мы реагируем на обращения горожан, если они нам сообщают, что какой-то киоск установлен плохо, мешает людям ходить или играть детям. В таких случаях мы выезжаем на место, смотрим: так это или нет.

«Ларьки никому жить не мешают»

Несколько ларьков «Табакерка» с витебских улиц все же уберут — они, по словам начальника отдела архитектуры и градостроительства, «портят внешний вид города»:

— Провели инвентаризацию всех павильонов «Табакерка» в городе, и мне лично не понравилось, как некоторые из них стоят — к примеру, в Тирасполе, Лучесе. Скоро уберем киоск в Билево, который установили напротив фабрики «Витьба». На мой взгляд, он размещен некрасиво.

Остальные киоски, по мнению Игоря Кадушко, смотрятся «вполне нормально»:

— Они стоят, никому жить не мешают. Хотя есть мнение, что они мешают некурящим. У меня уже масса обращений на эту тему. Но убрать павильоны мы не можем — так как, повторяю, правительство поручило создать по всей стране единую сеть по торговле табачными изделиями.



Начальник отдела архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома Игорь Кадушко. Фото: vitebsk.biz

«Наша заслуга — что это не просто „коробочки“, а остановки»

Первоначально филиал «Витебск-табак СЗАО «Энерго-Оил» — предприятие, которое изготавливает киоски «Табакерка» и организовывает их работу в области, хотело установить в Витебске просто киоски. Но горисполком настоял, чтобы это были остановки.

— Я считаю, это наша заслуга, что мы добились, чтобы предприятие поставило не просто «коробочки», а новые остановочные павильоны. Филиал «Витебск-табак СЗАО «Энерго-Оил» не только их установило, но будет их обслуживать и ремонтировать. А это поможет сэкономить городской бюджет, — считает Игорь Кадушко.

«Ларьков слишком много»

Представитель городской администрации не видит особой проблемы в том, что сигареты будут продавать по всему городу в отдельных торговых точках:

— То, что там продаются сигареты, ну продаются… Они точно так же и в магазинах продаются. И там на кассе написано «Табак». Но в магазине почему-то все молчат, не возмущаются так, как в ситуации с ларьками «Табакерка» на улице. В магазине и спиртное стоит на полках — снизу и до потолка, но никто не кричит: «Уберите, это видят наши дети».

— Но есть мнение, что Витебск превратился в «город-пепельницу»: «Табакерок» слишком много. Так, допустим, на отрезке проспекта Фрунзе (от улицы Терешковой до улицы Смоленской) — целых 7 павильонов.

— Мне тоже не совсем нравится, что в городе так много «Табакерок». Но тем не менее факт такой есть. Сейчас в Витебске около 120 подобных павильонов. И еще 20 штук собираются поставить. Но мы пока «зарубили» второй этап установки — пусть предприятие завершит первый: ведь практически все ларьки стоят пустые, никто за ними не следит. Требуем: дайте людям рабочие места, которые вы обещали, и содержите павильоны. Предприятие нам пояснило, что у них большая очередь из тех, кто хочет работать в этих «Табакерках»: по 2 человека на ларек. Причина, почему многие еще не открылись, в том, что к ним дорого подключить электроэнергию.

В Витебске провели расчет, сколько должно быть табачных павильонов:

— Количество ларьков считали исходя из количества взрослых жителей. Один ларек приходится на тысячу с лишним человек. С этой точки зрения их и расставляют.

«На остановках появится их название»

— Что касается названия павильонов, то мы проводили переговоры на этот счет с компанией. Я бы убрал слово «Табакерка»: никому не нужно, чтобы упоминался табак, чтоб дети этому учились. А рекламу себе предприятие и так уже создало. Но пока оно настаивает, что это их товарный знак и убрать его не могут. Но мы добились, что на каждой остановке появится ее название — большими белыми буквами сверху. Оно, может, и в глаза будет больше бросаться, чем слово «Табакерка».

Игорь Кадушко выразил и личное отношение к табачным павильонам:

— Я сам курящий, но как не покупал сигареты в киосках раньше, так и теперь не покупаю. Приобретаю их только в магазине.



Кроме сигарет, в «Табакерках» продают кофе, жевачки, зажигалки, конфеты и другую мелочь. Фото: Игорь Матвеев