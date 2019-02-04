Двойная норма осадков, сугробы по полметра. Погода на Могилевщине не была похожа на типично январскую

Около двух месячных норм осадков выпало в Могилевской области в январе. В целом первый зимний месяц характеризовал неустойчивый температурный фон, сообщили «Радио Могилев» в областном гидрометеоцентре.



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В отдельные дни января температура по области повышалась до +1…3°С, а в самые холодные ночи понижалась до −16…23°С. Средняя же температура января составила −5…6°С, что на 1 градус ниже климатической нормы. Что касается осадков, то они по региону выпадали практически ежедневно.

— Самым снежным городом области в январе стал Кричев: здесь снежный покров вырос на 52−53 сантиметра. Также много снега наблюдалось в Мстиславле, Костюковичах и Славгороде, — сообщила начальник отдела «Могилевгидромета» Елена Тюхай.

Сейчас больше всего снега по-прежнему остается в Кричеве, меньше всего — 7 см — в Бобруйске.

По словам Елены Тюхай, уже в ближайшее время температура воздуха приблизится к норме февраля: в ночные часы воздух будет выхолаживаться до — 2…9°С, при прояснениях -11°С, днем −3…+2°С.