Житель Столбцов говорит, что из-за карантина усыпили его пса. Коммунальники: «Во дворах отлова нет»

В редакцию TUT.BY обратился житель Столбцов Юрий Рубин. По словам мужчины, после истории с бешеным волком, который покусал несколько человек , в городе начали убивать гуляющих животных. 30 января мертвым нашли Жука — пса, принадлежащего Юрию. Местные коммунальники сообщают: во время карантина по бешенству собак и котов, которые бегают в местах общего пользования, усыпляют. Неважно, с ошейником они или без.



Фото: Юрий Рубин.

Десять лет назад у Юрия умерла бабушка. После нее остался частный дом и двухлетний пес Жук.

— Дом пустовал, а Жук, как Хатико, никуда не уходил со двора, — рассказывает о собаке Юрий. — Десять лет я ежедневно или через день приходил его кормить.

В конце января, когда в Столбцах убили бешеного волка, по городу расклеили объявления. В них сообщалось: в регионе на два месяца введен карантин. Людей, продолжает Юрий, предупреждали, что будет проходить отлов животных, просили не выпускать собак и котов со дворов.

В конце января Юрий заболел и попал в больницу. Кормить Жука, который не был на привязи, приходил друг хозяина.

— 30 января он его покормил, а через день пришел — и увидел мертвого пса, — описывает ситуацию собеседник. — На теле у него была иголка с ядом. Но как его могли убить? Животное было в своем дворе, у него ошейник, фликер. Видно же, что он не бездомный.

По словам Юрия, его Жук не единственная домашняя собака, которую убили во время карантина.

— Многие жители Столбцов живут в частном секторе. У них есть и кошки, и собаки. Животные не на привязи, проследить, чтобы они не выбегали за калитку, не всегда возможно, — не скрывает эмоций собеседник. — Как в таком случае защитить своего питомца?

«Во дворы наши специалисты не ходят»

В Столбцовском объединении коммунальных служб (ОКС) TUT.BY пояснили: по решению местного райисполкома и санстанции с 30 января в городе и деревнях объявлен карантин.

— Нам прислали памятку из центра гигиены и эпидемиологии. В ней пишут, что в регионе проведен необходимый комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и распространение бешенства среди людей и животных, — зачитывает Валерий Бохан, начальник службы по административно-хозяйственной и идеологической работе Столбцовского ОКС. — Одно из них — с 30 января ежедневно будет осуществляться отлов бездомных кошек и собак. При этом во время карантина к бродячим относятся животные, которые находятся в свободном выгуле в местах общего пользования. В том числе коты и собаки в ошейниках.

По словам специалиста, в ближайшие два месяца они просят хозяев держать котов и собак дома, на привязи или в вольере.

— Хозяин пса рассказывает, что его пса усыпили в его же дворе.

— Мне сложно прокомментировать именно этот случай, — отвечает Валерий Бохан. — Но во дворы наши специалисты не ходят. Если собака была без привязи на улице, то все могло случиться.

С начала карантина, не скрывает собеседник, усыпили 48 собак и 10 котов. Пока никто из людей с претензиями в ОКС не обращался.

— В Столбцах и сельской местности развешаны объявления, в которых мы просим позаботиться о своих животных заранее, — резюмирует собеседник. — Нужно понимать, что произошла беда. Бешеный волк мог контактировать с бродячими животными.