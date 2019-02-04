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Суд принял решение по сотруднице налоговой, продавшей «на сторону» бланки строгой отчетности

05.02.2019 16:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд принял решение по уголовному делу в отношении начальника управления по работе с плательщиками налоговой инспекции по Фрунзенскому району № 1 Минска. Ее обвиняли в превышении служебных полномочий.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

«Обвиняемая, относясь к категории руководителей, будучи обязанной осуществлять воспитательные функции по формированию у подчиненных сотрудников нравственно­-этических качеств соблюдения принципов приоритета государственных интересов над личными, высокого морального авторитета работников налоговых органов, дискредитировала звание государственного служащего, подорвала авторитет и престиж государственной власти, а также доверие со стороны граждан Республики Беларусь к налоговым органам государства, тем самым причинила существенный вред государственным интересам», — говорится в решении суда.

Женщина была обвиняемой по ч. 2 ст. 426 УК (Превышение служебных полномочий). Ей грозило до 6 лет лишения свободы.

Она была освобождена от уголовной ответственности на основании ст. 86 УК Беларуси (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности). Женщина также должна заплатить штраф в доход государства в размере 30 базовых величин (765 рублей).

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.

Напомним, в мае прошлого года сотрудница налоговой инспекции в Минске стала фигуранткой уголовного дела о превышении полномочий. Проверяющие выяснили, что вместо списания бланков строгой отчетности она продала их, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

 
Теги: Минск
 
 
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Она была освобождена от уголовной ответственности и должна заплатить штраф в доход государства в размере 30 базовых величин (765 рублей).
 
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