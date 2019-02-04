«Не могут отличить корову от козы, пришить пуговицу, починить…» Как слова Лукашенко меняют школу

Много лет Александр Лукашенко активно комментирует систему образования: возмущается учебниками, школьной программой, сетует на то, что молодые люди не умеют делать элементарных вещей. TUT.BY собрал самые яркие цитаты президента про школу и посмотрел, как они изменили систему образования.



Фото: БЕЛТА

Об изменениях в образовании глава государства говорит, выступая перед рабочими коллективами, на совещаниях, в обращении к народу и парламенту. Раз за разом повторяя, насколько современные дети не приспособлены к жизни. Например, не могут отремонтировать розетку, отличить корову от козы, молоток от топора. Президент приводит конкретные примеры из учебников, как на днях про « полкурса червяков », которые проходят дети по биологии в 8 классе. Причем часто Александр Лукашенко говорит не только как президент, но и как неравнодушный отец. Его младший сын Николай учится как раз в 8 классе.

В 2017 году президент признавался: предложение ввести шестой школьный день принадлежала ему.

«Это была моя несчастная инициатива. Она исходила из чисто человеческих вещей, которые я почувствовал на своей шкуре, когда малыш пошел в школу . Такие мы перегруженные, а сами работаем пять дней в неделю. А наши дети?», — говорил Александр Лукашенко в феврале 2017 года.

TUT.BY собрал самые яркие цитаты президента про школу и посмотрел, как они изменили систему образования.

Появились новые учебники

В первый класс младшего сына Николая президент привел сам — в Острошицко-Городокскую среднюю школу. Он поприсутствовал на первом уроке, посмотрел, из чего состоит школьный обед, и поздравил всех с началом учебного года, отметив, что сельская школа ни в чем не уступает городским. Пока Николай учился в начальной школе, его отец не раз присутствовал на торжественных линейках. О первых изменениях, которые необходимы системе образования, президент заговорил в декабре 2014 года, в то время сын перешел в четвертый класс.

«Учиться надо напряженно пять дней : математика, русский, белорусский. А в субботу надо заниматься любимым делом — спортом и трудами», — сказал Александр Лукашенко.

Уже в 2015 году ввели шестой школьный день. В методических рекомендациях Минобразования указывало цель — «вовлечение всех учащихся в физкультурно-оздоровительную, трудовую и культурно-досуговую деятельность, занятия спортом, туризмом, художественным и техническим творчеством в различных клубах и объединениях по интересам».

В том же, 2015 году, общаясь с работниками агрокомплекса «Беловежский», президенту задали вопрос о том, что школьники сильно загружены домашними заданиями.

«Дети по 6 часов, редко 5, в школе и по 2−3 часа дома — они пашут, в том числе в субботу. И что я заметил? Да дети детьми перестали быть при этих нагрузках! Кто сгорбился, у кого сколиоз — нездоровое поколение. 5−6 уроков плюс 2 дома — все 8 часов. Слушайте, 11 лет — малыш, разве он может выдержать это?», — приводила слова Александра Лукашенко пресс-служба президента.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Тогюда президент пообещал, что со следующего учебного года упростятся школьные учебники. Этот процесс уже начался.

«Полностью переделаем! Мы избавим в школе детей от того, чтобы им впихивать предметы и объемы знаний из высшей школы», — говорил Лукашенко.

К этой же теме он вернулся в 2017 году, обращаясь к народу и парламенту. И дал распоряжение за лето решить этот вопрос. В 2017 году, как требовал и обещал президент, к новому учебному году Минобразования скорректировало школьные программы по всем предметам. Были изданы новые учебники .

6 часов труда в неделю

Шестой школьный день ввели, но Лукашенко вновь обратил на новшество внимание: дети должны в субботу заниматься спортом и трудовым обучением. Это поможет разгрузить их от уроков. Накануне министр образования Игорь Карпенко подписал приказ «О совершенствовании организации шестого школьного дня». Один из пунктов — усиление работы объединений по интересам трудовой направленности: «Умелые руки», «Реальное дело», «Готовим сами», «Учимся шить», «Хозяюшка».

Последние годы президент часто повторяет, что школьники не готовы к жизни.

«Когда мы заканчивали школу, то знали, откуда в лампочке свет, могли хотя бы завернуть ее в патрон, отремонтировать розетку . Мы понимали уже тогда, что пальцы туда нельзя засунуть — убьет. Нас учили этому в школе, показывали, что такое рубанок, топор. Девочки — шили что-то там, готовили, а юноши своим делом занимались. Сегодня, извините меня, долбень женится, не может не то что корову от козы отличить, но и молоток от топора», — говорил в феврале 2017 года Александр Лукашенко.

В августе того же года он повторил: «Нынешний молодой человек не понимает, что такое розетка, что такое электрическая лампочка. Девочка-подросток не умеет пуговицу пришить. А ведь в наше время этому учили. Почему сейчас не учите этому детей?».



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В 2018 году десятиклассникам обычных школ добавили 6 часов «Трудового обучения» в неделю. А на прошлой неделе Лукашенко вновь раскритиковал уроки труда.

«Вы посмотрите на наших ребят. Я не знаю, как они женятся . Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют! Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку. Он не может понять, почему она не работает. Не знает, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими, — отметил президент. — Это же нас научили в школе. Почему же мы на это „забили“ и так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как поджарить яичницу, не может пришить пуговицу?».

Занятия с 9.00

Иногда президент рассказывает про конкретные примеры из учебы младшего сына. Например, В 2017 году высказался по математике: «Скажите, вот вы задачи по математике за 8−10-й класс можете решить? Вы даже не поймете, что там написано. Недавно случайно слышу, что читает (младший сын. — TUT.BY) что-то, как молитву — то ли Библия, то ли Коран. Говорю: „Ну-ка покажи книжку“. И это в литературе! Пацаненок, 12 лет… Что вы в этой книжке ему написали? (…) Пусть меня священнослужители простят за этот пример. Ну зачем же вы тащите 10-летним детям то, что они не воспринимают и не хотят?».

На днях Лукашенко еще раз озвучил свое мнение по этому предмету: «в великих математиках потребности меньше всего» . И высказался уже по предмету «биология».

«Недавно я посмотрел, как в восьмом классе изучают биологию: слушайте, полкурса — черви! Строение, жизнедеятельность и что надо сделать червяку, чтобы он был паразитом. Ну ответьте мне на этот вопрос. Ладно, для продвинутых пусть будет. Да, надо знать про это существо, но зачем его дотошно изучать?».

Президент считает, что учебники нужно обновлять в соответствии с новыми программами, чтобы в них не было материала университетского уровня. Еще в 2017 году он отмечал: сложность материала отталкивает детей от учебы, а они и так слишком много времени уделяют учебе. И привел пример из собственной жизни, посетовав, что в среду у сына Николая было семь уроков, «ребенок просыпается в полседьмого…»



Фото носит иллюстративный характер. Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Надо еще разобраться Карпенко: с 9 часов надо начинать учебу ! И не смотреть на то, что родителям сложно в школу отправить ребенка, потому что они раньше идут на работу. Час утром ребенку поспать — это что стоит!» — эти слова прозвучали 21 апреля 2017 года, а уже в сентябре дети некоторых школ и гимназий стали приходить к первому уроку в 9.00.

Правда, такое изменение вызвало недовольство у многих родителей. Например, если на работу нужно было к 8 утра, получалось, что ребенок оставался дома один. Поэтому учебные заведения на 8.00 стали ставить факультативные занятия, нулевые уроки, хотя официально считалось, учеба начинается с 9.00. Лукашенко рассказал, как его младший сын отреагировал на инициативу о переносе начала уроков в школах на 9 часов:

«Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет».

В 2018 году многие учебные заведения перешли на более удобный график — с 8.30.