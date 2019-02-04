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«Не могут отличить корову от козы, пришить пуговицу, починить…» Как слова Лукашенко меняют школу
05.02.2019 16:18 — Новости Общества | Tut.by
Много лет Александр Лукашенко активно комментирует систему образования: возмущается учебниками, школьной программой, сетует на то, что молодые люди не умеют делать элементарных вещей. TUT.BY собрал самые яркие цитаты президента про школу и посмотрел, как они изменили систему образования.
Об изменениях в образовании глава государства говорит, выступая перед рабочими коллективами, на совещаниях, в обращении к народу и парламенту. Раз за разом повторяя, насколько современные дети не приспособлены к жизни. Например, не могут отремонтировать розетку, отличить корову от козы, молоток от топора. Президент приводит конкретные примеры из учебников, как на днях про «
В 2017 году президент признавался: предложение ввести шестой школьный день принадлежала ему.
«Это была моя несчастная инициатива. Она исходила из чисто человеческих вещей, которые я почувствовал на своей шкуре, когда
TUT.BY собрал самые яркие цитаты президента про школу и посмотрел, как они изменили систему образования.
Появились новые учебники
В первый класс младшего сына Николая президент привел сам — в Острошицко-Городокскую среднюю школу. Он поприсутствовал на первом уроке, посмотрел, из чего состоит школьный обед, и поздравил всех с началом учебного года, отметив, что сельская школа ни в чем не уступает городским. Пока Николай учился в начальной школе, его отец не раз присутствовал на торжественных линейках. О первых изменениях, которые необходимы системе образования, президент заговорил в декабре 2014 года, в то время сын перешел в четвертый класс.
«Учиться надо напряженно
Уже в 2015 году ввели шестой школьный день. В методических рекомендациях Минобразования указывало цель — «вовлечение всех учащихся в физкультурно-оздоровительную, трудовую и культурно-досуговую деятельность, занятия спортом, туризмом, художественным и техническим творчеством в различных клубах и объединениях по интересам».
В том же, 2015 году, общаясь с работниками агрокомплекса «Беловежский», президенту задали вопрос о том, что школьники сильно загружены домашними заданиями.
«Дети по 6 часов, редко 5, в школе и по 2−3 часа дома — они пашут, в том числе в субботу. И что я заметил? Да
Тогюда президент пообещал, что со следующего учебного года упростятся школьные учебники. Этот процесс уже начался.
«Полностью переделаем! Мы избавим в школе детей от того, чтобы им впихивать предметы и объемы знаний из высшей школы», — говорил Лукашенко.
К этой же теме он вернулся в 2017 году, обращаясь к народу и парламенту. И дал распоряжение за лето решить этот вопрос. В 2017 году, как требовал и обещал президент, к новому учебному году Минобразования скорректировало школьные программы по всем предметам. Были изданы
6 часов труда в неделю
Шестой школьный день ввели, но Лукашенко вновь обратил на новшество внимание: дети должны в субботу заниматься спортом и трудовым обучением. Это поможет разгрузить их от уроков. Накануне министр образования Игорь Карпенко подписал приказ «О совершенствовании организации шестого школьного дня». Один из пунктов — усиление работы объединений по интересам трудовой направленности: «Умелые руки», «Реальное дело», «Готовим сами», «Учимся шить», «Хозяюшка».
Последние годы президент часто повторяет, что школьники не готовы к жизни.
«Когда мы заканчивали школу, то знали, откуда в лампочке свет, могли хотя бы завернуть ее в патрон,
В августе того же года он повторил: «Нынешний молодой человек не понимает, что такое розетка, что такое электрическая лампочка. Девочка-подросток не умеет пуговицу пришить. А ведь в наше время этому учили. Почему сейчас не учите этому детей?».
В 2018 году десятиклассникам обычных школ добавили
«Вы посмотрите на наших ребят. Я
Занятия с 9.00
Иногда президент рассказывает про конкретные примеры из учебы младшего сына. Например, В 2017 году высказался по математике: «Скажите, вот вы задачи по математике за 8−10-й класс можете решить? Вы даже не поймете, что там написано. Недавно случайно слышу, что читает (младший сын. — TUT.BY) что-то, как молитву — то ли Библия, то ли Коран. Говорю: „Ну-ка покажи книжку“. И это в литературе! Пацаненок, 12 лет… Что вы в этой книжке ему написали? (…) Пусть меня священнослужители простят за этот пример. Ну зачем же вы тащите 10-летним детям то, что они не воспринимают и не хотят?».
На днях Лукашенко еще раз озвучил свое мнение по этому предмету:
«Недавно я посмотрел, как в восьмом классе изучают биологию: слушайте, полкурса — черви! Строение, жизнедеятельность и что надо сделать червяку, чтобы он был паразитом. Ну ответьте мне на этот вопрос. Ладно, для продвинутых пусть будет. Да, надо знать про это существо, но зачем его дотошно изучать?».
Президент считает, что учебники нужно обновлять в соответствии с новыми программами, чтобы в них не было материала университетского уровня. Еще в 2017 году он отмечал: сложность материала отталкивает детей от учебы, а они и так слишком много времени уделяют учебе. И привел пример из собственной жизни, посетовав, что в среду у сына Николая было семь уроков, «ребенок просыпается в полседьмого…»
«Надо еще разобраться Карпенко:
Правда, такое изменение вызвало недовольство у многих родителей. Например, если на работу нужно было к 8 утра, получалось, что ребенок оставался дома один. Поэтому учебные заведения на 8.00 стали ставить факультативные занятия, нулевые уроки, хотя официально считалось, учеба начинается с 9.00. Лукашенко рассказал, как его младший сын отреагировал на инициативу о переносе начала уроков в школах на 9 часов:
«Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет».
В 2018 году многие учебные заведения перешли на более удобный график — с 8.30.
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Вот уже несколько лет Александр Лукашенко активно комментирует систему образования: возмущается учебниками, школьной программой, сетует на то, что молодые люди не...
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