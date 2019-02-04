В суде запросили наказание для экс-главы Гродненского облздрава: 7,5 года в колонии с конфискацией

Сторона обвинения просит приговорить экс-главу управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака к 7,5 года лишения свободы.



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По мнению гособвинителя Максима Чуприса, хотя Стрижак и не признал все эпизоды, но его вина подтверждается показаниями свидетелей и доказательствами по делу. Общий ущерб оценивают в 30 тысяч долларов, для взыскания этих денег в доход государства был заявлен иск.

Из обвинения следует, что взятки, в основном бизнесмены, передавали чиновнику за своевременный расчет по уже поставленному в больницы и другие медучреждения оборудованию.

Прокурор просит назначить Андрею Стрижаку 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и запретом в течение пяти лет занимать определенные должности.

«Позиция отрицания Стрижаком [некоторых эпизодов] является способом защиты и минимизации ответственности», — заявил прокурор. Говоря про обвинение, он отметил, что это «наиболее опасное проявление коррупции совершено в сфере здравоохранения и занимая должность, что повышает степень личной ответственности».

Отягчающих или смягчающих обстоятельств нет, хотя Стрижак имеет положительную характеристику с места работы.

Напомним, медчиновник признает лишь часть из заявленных в обвинении взяток, на общую сумму примерно 19,7 тысячи долларов. Эти деньги он возместил уже во время следствия.

Бывшего главу гродненского облздрава Андрея Стрижака судят за взятки . По материалам следствия, четыре года он получал деньги от бизнесменов, которые поставили (или собирались) медтехнику в больницы и диспансеры — в качестве «благодарности» за своевременный расчет за товар.

Среди взяткодателей в суде были упомянуты такие поставщики, как «Тангенс», «Геол-М», «Белреамед» и «Медисфера». В суде один из бизнесменов упоминал: нередко оплату за товар «тянут» из-за проблем финансирования здравоохранения, что оборачивается убытками. А со Стрижаком, по его словам, «было приятно иметь дело»: тот добивался расчета. За это потом благодарные бизнесмены приносили ему деньги: кто 5 тысяч евро, кто 10 тысяч долларов.