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В суде запросили наказание для экс-главы Гродненского облздрава: 7,5 года в колонии с конфискацией
05.02.2019 16:12 — Новости Общества | Tut.by
Сторона обвинения просит приговорить экс-главу управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака к 7,5 года лишения свободы.
По мнению гособвинителя Максима Чуприса, хотя Стрижак и не признал все эпизоды, но его вина подтверждается показаниями свидетелей и доказательствами по делу. Общий ущерб оценивают в 30 тысяч долларов, для взыскания этих денег в доход государства был заявлен иск.
Из обвинения следует, что взятки, в основном бизнесмены,
Прокурор просит назначить Андрею Стрижаку 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и запретом в течение пяти лет занимать определенные должности.
«Позиция
Отягчающих или смягчающих обстоятельств нет, хотя Стрижак имеет положительную характеристику с места работы.
Напомним, медчиновник признает лишь часть из заявленных в обвинении взяток, на общую сумму примерно 19,7 тысячи долларов. Эти деньги он возместил уже во время следствия.
Бывшего главу гродненского облздрава Андрея Стрижака
Среди взяткодателей в суде были упомянуты такие поставщики, как «Тангенс», «Геол-М», «Белреамед» и «Медисфера». В суде один из бизнесменов упоминал: нередко оплату за товар «тянут» из-за проблем финансирования здравоохранения, что оборачивается убытками. А со Стрижаком, по его словам, «было приятно иметь дело»: тот добивался расчета. За это потом благодарные бизнесмены приносили ему деньги: кто 5 тысяч евро, кто 10 тысяч долларов.
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Сам Андрей Стрижак признал вину частично и отрицает некоторые эпизоды.
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