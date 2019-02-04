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В суде запросили наказание для экс-главы Гродненского облздрава: 7,5 года в колонии с конфискацией

05.02.2019 16:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Сторона обвинения просит приговорить экс-главу управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака к 7,5 года лишения свободы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По мнению гособвинителя Максима Чуприса, хотя Стрижак и не признал все эпизоды, но его вина подтверждается показаниями свидетелей и доказательствами по делу. Общий ущерб оценивают в 30 тысяч долларов, для взыскания этих денег в доход государства был заявлен иск.

Из обвинения следует, что взятки, в основном бизнесмены, передавали чиновнику за своевременный расчет по уже поставленному в больницы и другие медучреждения оборудованию.

Прокурор просит назначить Андрею Стрижаку 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и запретом в течение пяти лет занимать определенные должности.

«Позиция отрицания Стрижаком [некоторых эпизодов] является способом защиты и минимизации ответственности», — заявил прокурор. Говоря про обвинение, он отметил, что это «наиболее опасное проявление коррупции совершено в сфере здравоохранения и занимая должность, что повышает степень личной ответственности».

Отягчающих или смягчающих обстоятельств нет, хотя Стрижак имеет положительную характеристику с места работы.

Напомним, медчиновник признает лишь часть из заявленных в обвинении взяток, на общую сумму примерно 19,7 тысячи долларов. Эти деньги он возместил уже во время следствия.

Бывшего главу гродненского облздрава Андрея Стрижака судят за взятки. По материалам следствия, четыре года он получал деньги от бизнесменов, которые поставили (или собирались) медтехнику в больницы и диспансеры — в качестве «благодарности» за своевременный расчет за товар.

Среди взяткодателей в суде были упомянуты такие поставщики, как «Тангенс», «Геол-М», «Белреамед» и «Медисфера». В суде один из бизнесменов упоминал: нередко оплату за товар «тянут» из-за проблем финансирования здравоохранения, что оборачивается убытками. А со Стрижаком, по его словам, «было приятно иметь дело»: тот добивался расчета. За это потом благодарные бизнесмены приносили ему деньги: кто 5 тысяч евро, кто 10 тысяч долларов.

 
 
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Сам Андрей Стрижак признал вину частично и отрицает некоторые эпизоды.
 
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