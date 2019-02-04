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Как в прошедшем году менялся спрос на квартиры в Пинске, какие квартиры покупали чаще и как изменились цены на недвижимость?

05.02.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Как в прошедшем году менялся спрос на квартиры в Пинске, какие квартиры покупали чаще и как изменились цены на недвижимость?
Спрос на жильё в Брестском регионе оставался стабильным в течение всего 2018 года. И хотя достичь уровня 2017-го по объективным причинам не удалось, покупательская активность оказалась достаточной для того, чтобы цены на квартиры выросли.

Как сообщает Realt.by, активность покупателей на рынке жилой недвижимости Бреста в 2018 году была высокой — в среднем за месяц покупали по 150-160 сделок на вторичном рынке жилья. Суммарный спрос за 2018 год был лишь на 3% ниже, чем за рекордный 2017 год.

В Пинске пик покупательской активности пришелся на весну, после чего спрос стабилизировался на уровне 40-50 сделок в месяц. В итоге число проданных за 2018 год квартир был на 7% ниже, чем в предыдущем году.

В Барановичах и малых городах региона число сделок с квартирами в 2018 году было примерно таким же, как и годом ранее.

Максимальным спросом у брестчан пользовались 2-комнатные квартиры — с ними заключили 41% всех сделок. Каждая третья проданная квартира была 1-комнатной, квартиры с тремя комнатами покупали в 23% случаев. Схожая структура спроса была в Барановичах.

В Пинске половина всех проданных квартир были 1-комнатными — это абсолютный максимум среди всех крупных городов страны.

Рост цен на квартиры в Бресте —
максимальный среди крупных городов страны

Последние полгода цены на квартиры в регионе показывали положительную динамику. По данным реальных сделок к декабрю 2018 года квадратный метр брестской квартиры стоил в среднем $711, что сразу на 11% выше, чем годом ранее. Такие темпы роста по итогам года отмечались только в Минске.

В Пинске и Барановичах за год цена «квадрата» выросла скромнее— на 5% и на 4% соответственно.

Купить 1-комнатную квартиру в Бресте в IV квартале 2018 года можно было за 21-29 тысяч долларов. За «двушку» платили в среднем 28-44 тысячи. Цены на 3-комнатные квартиры варьировались от 36 до 48 тысяч долларов.

В Барановичах и Пинске те же квартиры стоили меньше на 8-12 тысяч.

Самая дорогая квартира, проданная в Бресте в 2018 году, была 4-комнатной с площадью 140,6 м2. Она обошлась покупателю почти в 120 тысяч долларов.

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