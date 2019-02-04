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После сообщения о минировании «Белавиа» в Минске в Гомеле также решили проверить кассы авиакомпании
05.02.2019 17:01 — Новости Общества | Tut.by
После писем о «минировании» в минских кассах «Белавиа» саперы решили проверить и гомельские кассы авиакомпании.
Как
Напомним, сегодня на электронную почту «Белавиа» поступила информация о Минске и Витебске">минировании касс на улицах Ленина и Немига в Минске. На месте работали спецслужбы — информация о минировании не подтвердилась. Около 13.00 оцепление стали снимать, сотрудников пустили в офисы компании.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 Уголовного кодекса Беларуси (Заведомо ложное сообщение об опасности). Сейчас сотрудники милиции устанавливают автора письма.
Волна сообщений о минировании прокатилась и по России. Формулировка писем практически аналогична полученным «Белавиа». Например, жители Магнитогорска массово
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После писем о «минировании» в минских кассах «Белавиа», саперы решили проверить и гомельские кассы авиакомпании.
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