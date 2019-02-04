После сообщения о минировании «Белавиа» в Минске в Гомеле также решили проверить кассы авиакомпании

После писем о «минировании» в минских кассах «Белавиа» саперы решили проверить и гомельские кассы авиакомпании.





Как рассказал «Гомельскай праўдзе» начальник саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 Николай Нагурный, проведен осмотр кассы «Белавиа», расположенной на железнодорожном вокзале в Гомеле. Взрывных устройств обнаружено не было. Продолжается осмотр кассы авиакомпании в аэропорту «Гомель».

Напомним, сегодня на электронную почту «Белавиа» поступила информация о Минске и Витебске">минировании касс на улицах Ленина и Немига в Минске. На месте работали спецслужбы — информация о минировании не подтвердилась. Около 13.00 оцепление стали снимать, сотрудников пустили в офисы компании.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 Уголовного кодекса Беларуси (Заведомо ложное сообщение об опасности). Сейчас сотрудники милиции устанавливают автора письма.

Волна сообщений о минировании прокатилась и по России. Формулировка писем практически аналогична полученным «Белавиа». Например, жители Магнитогорска массово получали письма о том, что в жилых домах и административных зданиях заложены бомбы. 5 февраля только в одной Москве из-за сообщений о минировании были эвакуированы люди из 40 зданий.