ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За год в посольство США в Минске за визами обратилось более 22 тысяч человек. Большинство их получили

05.02.2019 16:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Посольство США в Минске начало выдавать белорусам визы всех категорий год назад. За это время за ними обратилось 22 400 человек. Большинство заявителей их получили, сообщается на официальной странице посольства в Facebook.


Нью-Йорк. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, с 1 февраля 2018 года граждане Беларуси смогли подавать документы в посольство США в Минске на все категории американских виз. Этой возможности белорусы были лишены 10 лет. Раньше многим желающим побывать в США приходилось ехать за границу, чтобы получить американскую визу.

Напомним, после конфликта в 2008 году количество американских дипломатов в Минске сократили и посольство стало выдавать визы лишь для некоторых категорий граждан. За деловой или туристической визами (категорий В1/В2) белорусам приходилось ездить в посольства США в Вильнюсе, Риге, Таллине, Варшаве, Киеве, Москве.

Посольство США в Минске расширило список тех, кто может получить американскую визу в Беларуси, в начале января 2018 года. Подавать документы на получение в Минске туристических виз (класс B1/B2) смогли белорусы от 50 лет и старше.

Визу США можно получить, как правило, на следующий день после подачи документов, реже — в течение недели.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За год за визами в посольство США в Минске обратилось 22 400 человек. Большинство заявителей их получили, сообщается на официальной странице посольства в Facebook.
 
Новости дня
Новости общества
 
«За каждое слово нужно отвечать». В Бресте начался суд по убийству 26-летней женщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика