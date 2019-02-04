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За год в посольство США в Минске за визами обратилось более 22 тысяч человек. Большинство их получили
05.02.2019 16:58 — Новости Общества | Tut.by
Посольство США в Минске начало выдавать белорусам визы всех категорий год назад. За это время за ними обратилось 22 400 человек. Большинство заявителей их получили, сообщается на
Напомним, с 1 февраля 2018 года граждане Беларуси
Напомним, после конфликта в 2008 году количество американских дипломатов в Минске сократили и посольство
Посольство США в Минске
Визу США можно получить, как правило, на следующий день после подачи документов, реже — в течение недели.
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За год в посольство США в Минске за визами обратилось более 22 тысяч человек. Большинство их получили
За год за визами в посольство США в Минске обратилось 22 400 человек. Большинство заявителей их получили, сообщается на официальной странице посольства в Facebook.
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